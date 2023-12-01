Нужные вещи: дайджест новинок из мира техники

Наушники, робот-пылесос, печь и смартфтон.

Смартфон vivo V29e

Почему: благодаря 120 Гц AMOLED-дисплею у смартфона – изображение кинематографического качества. Процессор Qualcomm Snapdragon 695 (с восьмиядерной архитектурой) быстро обрабатывает задачи, игры работают плавно. Аккумулятор емкостью 4800 мАч позволяет смартфону работать весь день. Класс защиты — IP54. Смартфон надежно защищен от пыли и брызг.

Основная камера – 64 мегапикселей, с оптической стабилизацией изображения и с Аура подсветкой, которая помогает снимать портреты даже в условиях плохой освещённости. Портретный режим здесь с двухкратным увеличением: современные алгоритмы позволяют делать снимки профессионального качества на уровне цифровых зеркальных камер.

Наушники Huawei FreeBuds Pro 3

Почему: алгоритм тройного адаптивного эквалайзера сделает так, чтобы каждый звук и каждая нота звучали естественно и натурально. Алгоритм распознает уровень громкости, форму ушного канала и статус ношения наушников в режиме реального времени и применяет оптимальный уровень громкости звука и настройки эквалайзера, чтобы удовольствие от музыки было максимальным.

Еще один важный плюс: ничто не мешает важным телефонным разговорам благодаря функции чистый голос 2.01: когда вы делаете голосовой вызов, эта технология делает так, чтобы разговоры не мешал окружающий вас шум. Микрофон с датчиком костной проводимости в связке с тремя другими микрофонами образуют систему из четырех микрофонов, которая обнаруживает и распознает различные типы окружающих шумов по их диапазонам частот

Мини-печь Hisense HOM45M

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Почему: небольшие габариты (46 литров, размер 57×36×42 сантиметра) и при этом вмещает мини-печь много: есть три уровня, на которых можно готовить одновременно без лишних трат времени и электроэнергии. Пять режимов нагрева, продуманная циркуляция горячего воздуха сверху вниз, благодаря этой технологии обеспечивается равномерное распределение температуры на нескольких ярусах – и запахи не смешиваются.

Два нагревателя сверху и два снизу обеспечивают более равномерное пропекание пищи. Благодаря компактной конструкции мини-печь идеально подходит для дома, офиса или дачи. Она экономит место и энергию, и в то же время позволяет готовить разнообразные блюда для всей семьи. В комплект прибора входят решетка, противень и вертел.

Робот-пылесос Polaris 6001

Почему: благодаря умному алгоритму, робот-пылесос на 100% убирает всю заданную площадь. В системе лазерной навигация можно сохранить до пяти карт, в свою очередь, в каждую карту можно включить до десяти зон уборки. Это значит, что робот сможет справиться даже с пятиэтажным домом или многоуровневой квартирой. Работает устройство до 150 минут без подзарядки. Пополнив заряд аккумулятора, гаджет вернется на точку, где уборка была приостановлена, и продолжит работу.

У пылесоса есть ограничение трех типов запретных зон для уборки: запретная зона для влажной уборки, запретная зона для сухой уборки, запретная зона для любого типа уборок. Еще один важный момент: управление гаджетом – из любой точки мира через приложение в телефоне.

Наушники Space One

Почему: улучшенная система шумоподавления наушников позволяет им эффективней блокировать диапазон частот, на которых обычно звучит человеческий голос. После идентификации окружающих звуков устройство позволяет уменьшить громкость многих раздражителей практически до нуля: какофонию голосов вокруг, детский плач, разговор коллег по телефону в опен-спейсе. Space One готовы работать очень долго: до 40 часов без подзарядки с включенным активным шумоподавлением ANC и до 55 часов с выключенным шумодавом.

Вес наушников – 263 грамма, чашки можно сложить, чтобы было удобнее их носить. Есть Bluetooth 5.3, наушники поддерживают быструю зарядку, а аккумуляторы дают до 55 часов звучания.