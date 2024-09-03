Дайджест новинок: от техники до средств по уходу

Обзор новинок — гаджетов, вещей, средств для ухода на которые стоит обратить внимание.

Смартфон: OPPO Reno12 F

Новый OPPO Reno12 F станет отличным выбором для тех, кто часто путешествует и ищет смартфон, на который можно положиться в любой ситуации. С защитой класса IP64 он не боится пыли и брызг и готов к любым испытаниям – от пляжей до горных троп. Швейцарский сертификат прочности SGS подтверждает надежность новинки.

Смартфон оснащен ярким 6,67-дюймовым экраном с частотой обновления до 120 Гц, благодаря которому изображения будут четкими и плавными даже на ярком солнце. OPPO Reno12 F поддерживает редкую для своего ценового сегмента функцию эффективное управление даже с мокрым экраном (Splash Touch). Так, все нажатия будут корректно считываться даже в условиях повышенной влажности. Например, если у пользователя мокрые или масляные руки или если он находится под дождем. 50-мегапиксельная камера позволяет запечатлеть каждый момент путешествия с кристальной четкостью а, широкоугольный объектив и датчик глубины помогут раскрыть полный потенциал смартфона.

С OPPO Reno12 F можно не беспокоиться о зарядке – батарея на 5000 мА·ч проработает полный день активного использования, а быстрая зарядкой SUPERVOOC 45 Вт поможет быстро вернуться в строй после небольшой передышки. Объема встроенной памяти до 512 ГБ и поддержки microSD до 2 ТБ будет достаточно для всех снимков и видеороликов из поездок.

HUAWEI MatePad 11,5''S PaperMatte

HUAWEI MatePad 11,5''S PaperMatte имеет множество преимуществ. Например, благодаря технологии нанотравления создается антибликовая поверхность, которая устраняет 97% световых помех, обеспечивая комфортный опыт чтения, будто перед вами настоящая книга. За счет уменьшения отражения контент на экране видно четче. Вы можете читать или смотреть видео, не напрягая глаза.

HUAWEI MatePad 11,5''S PaperMatte оснащен высокопроизводительным 4-нм процессором, который позволяет создавать презентации в программе PowerPoint, делать заметки, играть в игры или смотреть видео на планшете без лишних хлопот.

Планшет оснащен широкоугольной (105°) фронтальной камерой 8 МП, которая обеспечивает высокое качество и четкость изображения во время видеоконференций. Благодаря функции FollowCam вы всегда будете в центре кадра. А основная камера 13 МП идеально подходит для сканирования документов.

У HUAWEI MatePad 11,5''S PaperMatte литой корпус, изготовленный из цельного листа алюминиевого сплава. Дизайн приносит не только визуальное удовольствие, но и тактильное. Скрытая антенна и слегка изогнутая рамка корпуса создают комфорт при использовании. Гладкий, тонкий и легкий корпус весом 499 г и толщиной 6,85 мм12 – это воплощение портативности.

Слайды: Hike Talc

Летняя модель Hike Talc. Эти полимерные слайды из EVA – универсальная легкая обувь для города, путешествий и выездов на природу.

Модель вышла в шести оттенках, вдохновленных природными мотивами. Легкость, неприхотливость в уходе, нейтральные цвета и лаконичный силуэт делают Talc универсальной моделью, подходящей для любого случая. Экологичная упаковка каждой пары Hike Talc пригодна для повторной переработки. Её можно и вовсе не выкидывать. Она пригодится для сезонного хранения обуви или для других целей – например, как удобная упаковка для путешествий.

Все модели бренда изготовлены из материала EVA – прочного и легкого полимера. Его универсальность позволяет создавать обувь для любого сезона, а литьевой способ изготовления сокращает расход материала, уменьшая вредное воздействие на окружающую среду.

Гель: SkinCouture Elixir C Gel Cleanser

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Бренд профессиональной уходовой косметики SkinCouture представил средство против всех видов загрязнений с витамином С.

Гель снимает макияж, в том числе эффективно и бережно очищает кожу вокруг глаз и другие виды загрязнений, способствует удалению избыточных наслоений роговых масс. Сразу после применения: эффект тщательно промытой кожи и приятное ощущение гладкости и «шелковой кожи», а также чувство увлажнения и комфорта на целый день.

Средство разработано для всех типов кожи и возрастов и подходит для ежедневного использования. Гель защищает от влияния солнечных лучей, что способствует профилактике фотостарения и устранению неровного тона. Гель также рекомендуется для кожи, склонной к гиперкератозу.

Антиоксидантный Elixir C Gel Cleanser Elixir C Gel Cleanser содержит 2 формы витамина С, Алоэ, Пантенол, Лактобактерии, Гликолевую и Молочную кислоты. Компоненты помогают удерживать влагу на уровне глубоких слоев кожи, а также восстанавливать микробиом (состав бактериальной флоры), который служит защитным барьером и поддерживает иммунитет и здоровье кожи лица.

Продукт эффективно очищает благодаря совместной работе энзимов Граната, стартовым концентрациям АНА-кислот и деликатным ПАВам. Дополнительно они увлажняют и способствуют регенерации от повреждений внешней среды за счет работы сразу двух активных форм Витамина С.

Очищающее средство прекрасно подойдет для устранения сухости и проявлений неровного рельефа кожи: широкие поры, шероховатости. Продукт будет особенно актуален для летнего периода и регионов с высокой активностью солнца.

Одежда: коллекция HASS

Новая коллекция Reconnect от российского бренда одежды HASS. Коллекция переосмысляет мотивы прошлого и привносит новый взгляд на тренды сегодняшнего дня. Новая линейка одежды RECONNECT – это не просто модный тренд, а глубокое

путешествие в мир воспоминаний и рефлексии. Каждая деталь коллекции создана с намерением пробудить чувство индивидуальности и внутренней силы.



Бренд черпает вдохновение из архивов и переносит искренность и смелость прошлого в современные реалии, что позволяет создать уникальный стиль, который отражает дух времени. Коллекция выделяется натуральными глубокими оттенками, создающими атмосферу уюта и тепла.



Потертые джинсы, оверсайз грубые пиджаки и жакеты, джемпера и рубашки широкого кроя подчеркивают неформальный, но стильный подход. Нестандартные детали и вырезы добавляют оригинальности, а использование натуральных материалов, таких как шерсть, кашемир и хлопок, обеспечивает комфорт, защиту от холодов и долговечность изделий

Колонка: беспроводная акустическая система Greenworks GPT-MNBS

Беспроводная, а аккумуляторная кустическая система Greenworks GPT-MNBS. Музыка – это то, что создает настроение и дарит нам много положительных эмоций, особенно, когда она звучит громко и звонко. Беспроводная акустическая система Greenworks GPT-MNBS создает отличную глубину звука и объемный бас за счет использования технологии с длинноходовым динамиком и пассивным излучателем.

Колонка легко соединяется с мобильными устройствами по протоколу Bluetooth 5.0 и может объединяться в стереопару для лучшего звучания. Работает она от любого аккумуляторного блока платформы Greenworks POWERALL 24V или от сети с помощью комплектного адаптера.

Для удобства использования акустическая система оснащена рукояткой и портом USB-C, позволяющим заряжать мобильные устройства. Безопасность гарантирует встроенная защита от воздействия влаги по стандарту IPX4, что дает возможность наслаждаться любимой музыкой не только дома, но и на открытом воздухе.

Электробритва: Polaris PMF 1016RC

В сетчатых электробритвах есть несколько лезвий. При работе устройства они смещаются вверх и вниз. Над лезвиями расположена тонкая сеточка, которая защищает кожу от прямого контакта с лезвиями. Например, в сетчатой электробритве Polaris PMF 1016RC wet& dry 7D PROF 4+ есть четыре независимых бреющих блока, которые закрывает тонкая сетка.



Сетчатая бритва срезает волоски не у самого основания, а чуть выше, поэтому может оставлять чуть заметную щетину. На гладкость бритья влияет толщина сетки, чем она толще, тем хуже.



Бритва PMF 1016RC оснащена технологией Triple Ultra Foil – это самая тонкая сетка для идеальной гладкости кожи. С помощью технологии HeadFlex головка бритвы подстраивается под анатомическое строение лица и повторяет его контуры. Это снижает степень раздражения и позволяет комфортно бриться даже при наличии шрамов и родинок на лице.