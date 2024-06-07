От часов до пылесоса: новинки техники, которые облегчат вам жизнь

Собрали несколько полезных гаджетов – как для дома, так и для себя любимых. Подойдут в качестве подарков для себя и близких!

Помощники по дому

Инновационный робот-пылесос

Dreame L10s Pro Ultra

Компания Dreame Technology выпустила полноценный самообслуживающий робот-пылесос Dreame L10s Pro Ultra. Он снабжен рядом инновационных функций, которые облегчают и ускоряют процесс уборки – безупречная чистота в доме обеспечена.

Среди таких функций главная – это специальная выдвигающаяся швабра, которая поможет совершить уборку «до последнего сантиметра», не пропуская такие затруднительные для стандартных роботов-пылесосов места, как плинтусы, углы и области вокруг мебели. Также новый робот-пылесос обладает преимуществом полного самообслуживания «всё в одном» – это шесть мощных автоматических функций, которые избавляют вас от необходимости делать что-либо, связанное с постоянным уходом за гаджетом. Например, пылесос сам очистит швабру горячей водой, высушит её потоком воздуха, самостоятельно опустошит мусоросборник и заправится водой и чистящими средствами. Мощность всасывания обеспечит тщательную уборку любого покрытия – твердых, деревянных полов и даже ковров.

В любом месте Dreame L10s Pro Ultra будет чувствовать себя «как дома»: он умеет распознавать разные типы помещений, чтобы скорректировать стратегию уборки, а благодаря технологии Intelligent Pathfinder с 3D-сканированием робот-пылесос может легко идентифицировать и гибко обходить более 55 видов предметов в доме, таких как обувь, провода и многое другое.

Пароочиститель

Пароочиститель Polaris PSC 1711C

Пароочистители давно зарекомендовали себя как эффективные и безопасные устройства для уборки – это прекрасная альтернатива бытовой химии. Любой пароочиститель работает по принципу высокотемпературной обработки паром, который подается через насадку и удаляет жир, застарелые и въевшиеся пятна.

Паром можно чистить множество предметов и поверхностей – особенно, если это предусмотрено конструкцией устройства. Например, пароочиститель Polaris PSC 1711C может похвастаться дюжиной аксессуаров для очистки разных типов поверхностей — напольных покрытий, водопроводных кранов, раковин, облицовки и керамической плитки, зеркал, кухонных вытяжек, варочных панелей, дверей духовок, грилей, столешниц, мягкой мебели, одежды и игрушек.

Главные преимущества устройства – безопасность и экологичность (можно обойтись без токсичной бытовой химии), скорость уборки (для тщательной очистки хоть всех поверхностей в доме уйдет точно меньше времени, чем на ручную уборку) и профессиональная дезинфекция (пароочиститель не оставляет после себя микробов и вредоносных бактерий).

Правда, с некоторыми типами материалов стоит быть осторожными: горячий пар не дружит с бархатными и замшевыми тканями, изделиями из натуральной шерсти и льна, может навредить кожаной мебели и привести к утрате глянца на деревянной мебели и полах с восковым покрытием.

Стиральная и сушильная машины

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Стиральная машина Hisense WF5S1043BW и сушильная машина Hisense DH5S902BW

Компания Hisense пополнила ассортимент продукции, представленной на российском рынке, новыми моделями из серии 5S. Стиральная машина Hisense WF5S1043BW и сушильная машина Hisense DH5S902BW – устройства, обладающие рядом инновационных характеристик и меняющие представление о привычном использовании бытовой техники. С их помощью уход за вещами трансформируется в максимально удобный и логично выстроенный процесс, не требующий активного вовлечения пользователя.

Серия 5S разработана с учетом потребности покупателей в комфорте: с ними можно уделять меньше внимания рутине, больше – близким, увлечениям, прогулкам. Как отмечают представители компании, помимо безупречного результата, эта бытовая техника гарантирует исключительную простоту использования, а также – заботу не только о вещах, но и о здоровье их обладателей.

Важное преимущество обеих моделей – подключение по Wi-Fi. К тому же, оба устройства умеют работать сообща и передавать друг другу информацию о текущих программах.

У стиральной машины Hisense WF5S1043BW можно отметить технологию чистого пара, которая удаляет пятна, обеспечивает мягкость вещей и дезинфицирует их, избавляя от аллергенов, бактерий и вирусов. Сушильная машина из новой серии – под стать стиральной: программа с эффектом стерилизации уничтожает до 99,9% бактерий в рамках программы «Антиаллергия», а защита от сминания предотвращает возникновение складок.

Личные «компаньоны»

«Космические» часы

HUAWEI WATCH 4 Pro с космическим дизайном

Специальная версия смарт-часов HUAWEI WATCH 4 Pro посвящена прогрессу человечества в освоении космоса.

Дизайн циферблата в космическом стиле с красно-черным безелем из нанокристаллической керамики вдохновлен формой сопла Лаваля (или стандартной формой ракетного двигателя). Его разработка стала движущей силой в изучения космоса. В часах также используется сверхпрочный титан с алмазоподобным покрытием — высококлассный премиальный материал, обеспечивающий высокий уровень надежности.

Помимо особого дизайна новые смарт-часы HUAWEI WATCH 4 Pro отличаются набором обновленных функций для мониторинга здоровья и физической формы. Добавлены новые возможности отслеживания в «Показатели здоровья 2.0», что в общей сложности дает 9 индикаторов, по которым вы можете оценить состояние вашего здоровья. (Количество показателей может варьироваться в разных регионах).

Пользователи также могут выполнять вызовы с помощью часов и использовать полезные технологии, способные сделать их жизнь комфортнее.

Смартфон с продвинутой системой камер

TECNO CAMON 30

Бренд смартфонов и умных устройств TECNO объявил о старте продаж нового поколения камерофонов TECNO CAMON 30 с продвинутой системой камер и обновленным дизайном. В серию вошли четыре модели: TECNO CAMON 30 Premier 5G, TECNO CAMON 30 Pro 5G, TECNO CAMON 30 5G и TECNO CAMON 30. Все они выделяются улучшенными фото- и видео- возможностями, обновленным дизайном и высокой производительностью.

Флагманская модель – TECNO CAMON 30 Premier 5G – выделяется полнофокусной системой из 4 камер по 50 Мп с возможностью съемки видео 4К / 60 кадров в секунду каждая. Камера имеет высокий уровень светочувствительности и создает качественные детализированные фото и видео даже в ночных условиях съемки. Производитель обещает, что с такой камерой «обречены на успех» и снимки в других жанрах фотографии: захватывающие пейзажи, передающие все природные краски, красивые портреты с размытием фона, великолепные панорамные кадры.

Также впервые в серии CAMON 30 Premier 5G получил AMOLED дисплей с ультрачетким разрешением 1.5K (1264x2780). Благодаря этим и прочим преимуществам дисплея изображение на экране выглядит ярким, красочным и детализированным, а плавность картинки повышается только тогда, когда это необходимо.

TECNO CAMON 30 Premier 5G выпущен в двух вариантах цветов, каждый из которых выполнен из экокожи разного производства. Цвета имеют названия посвященные знаменитым географическим объектам. Классический черный вариант с зернистой экокожей получил название Черная лава в честь Гавайских островов вулканического происхождения. Светло-серый смартфон с задней поверхностью из экозамши получил название Серебристый снег в честь снегов альпийских гор.