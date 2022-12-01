От уборки до работы и декора: 5 полезных вещей

Сделали подборку нужных диковинок на любой вкус и для самых разных сфер жизни.

Перфекционист в уборке: робот-пылесос с лидаром

Вместо того, чтобы выметать пыль из закоулков своей квартиры самостоятельно, отправьте на эту миссию робота-пылесоса, который может просканировать всю вашу жилплощадь!

Умный робот-пылесос должен отвечать высоким требованиям: легко преодолевать препятствия и «понимать», где нужна уборка, а куда ему лучше не забираться. Polaris создал пылесос PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua, который обладает лидаром и способен на высокоточную уборку.

Робот-пылесос Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua

Благодаря системе лазерной навигации робот-пылесос умеет создавать карту помещения c точностью до нескольких сантиметров, которая сохраняется в памяти приложения. Он отлично подойдет для владельцев сложных помещений и ценителей тщательной уборки. Кроме того, если вы боитесь оставлять робота во время уборки одного дома, то просто установите недоступные для гаджета зоны.

Компактный ассистент днём и отличный друг вечером: ультрабук

Незаменимым помощником что в рабочих задачах, что во время досуга станет доступный ультрабук с большим экраном и высокой производительностью – HUAWEI MateBook D 16.

Большой безрамочный 16-дюймовый экран позволяет эффективно работать в режиме многозадачности. Например, можно одновременно смотреть любимое шоу на YouTube, переписываться с друзьями и обрабатывать фотографии. А камера с искусственным интеллектом и качеством 1080р станет идеальным посредником для онлайн-встреч.

Кстати, кран защищает ваше зрение, позволяет целиком погружаться в происходящее на экране и по-настоящему наслаждаться процессом – так что многочасовые марафоны сериалов тоже не так сильно ударят по глазам.

Муза для вашей кухни: эстетика деталей

Категорически не согласны, что место женщины на кухне. Зато всеми руками голосуем за то, чтобы сделать эту самую кухню более стильной, уютной и будто сошедшей со страниц глянцевых журналов о минималистичных интерьерах. Может, тогда всем членам семьи вне зависимости от пола захочется проводить там больше времени?

«Ivlev Chef Home BY Kitchen» – совместный проект российского шеф-повара и одного из самых рейтинговых телеведущих Константина Ивлева, а также команды технологов бренда «BY», которая более 15 лет занимается производством эстетичной посуды, кухонной утвари и текстиля для дома.

Монобрендовый магазин открылся на втором этаже одного из крупнейших торговых центров Москвы – «Афимолл Сити». Здесь можно найти аксессуары для кухни, коллекции посуды для приготовления и красивой подачи блюд, предметы сервировки и декорирования интерьера, домашний текстиль и постельное белье, а также различные варианты подарков.

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Ассортимент магазина Ivlev Chef Home BY Kitchen

Товары уже можно приобрести не только в самом магазине, но и на маркетплейсах. Коллекции будут обновляться в зависимости от сезона.

Секрет по-настоящему доброго утра: кофеварка

Не можете проснуться без чашки кофе, но обходиться растворимым ниже вашего достоинства, а стоять у плиты с туркой каждое утро нет времени? Все решается нажатием одной кнопки на кофеварке VITEK VT-8489 (или двух кнопок, если вы вдруг хотите пышную молочную пену на своем утреннем эликсире бодрости).

Благодаря итальянской помпе с подходящим давлением напитки получаются необыкновенно насыщенными. Кроме того, прибор оснащен термоблоком, способствующим улучшению вкусовых качеств кофе, ускорению процесса приготовления и уменьшению затрат на электроэнергию. Кофеварка имеет уникальный фильтр, который позволяет получать идеальный эспрессо с густой ароматной пенкой.

Кофеварка VITEK VT-8489

А ещё здесь можно подогреть посуду перед приготовлением кофе: для этого поместите чашки на платформу, расположенную сверху. Кофейные гурманы говорят, что только так можно распробовать истинный вкус эспрессо.

ФЕНтастические кудри

Если вы до сих пор думаете, что у вас непослушные и пушистые волосы, прекратите их начесывать и попробуйте «кудрявый метод». А если вы уже знаете, что для вас это метод рабочий, то облегчите себе задачу с помощью специально разработанного фена! Фен Polaris PHD 2503TDi разработан для потрясающих укладок, в том числе для формирования естественных кудряшек специальной насадкой-диффузором.

Фен помогает закрепить форму, которой одарила природа. Такой уход имеет накопительный эффект – чем чаще вы моете волосы «кудрявым методом», тем заметнее становятся ваши локоны, которые с каждым разом будут смотреться всë более естественно и привлекательно.

Диффузор помогает формировать структурные локоны и придаëт дополнительный объëм у корней. Чтобы обзавестись кудрями, укладывайте каждую прядь волос в чашу диффузора, а затем сушите снизу вверх холодным воздухом на режиме Colour Defence.

Кроме диффузора, фен включает в себя ещё две насадки. Стандартная насадка подойдёт для объëмной укладки, а узкая – для выпрямления волос и стайлинга отдельных прядей. Фен обладает тремя температурными режимами и двумя скоростями.