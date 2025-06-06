От умного дома до игрового смартфона: любопытные техноновинки в России

Российский рынок высоких технологий не стоит на месте! Пока одни строят планы на летние путешествия, другие активно следят за новинками, способными сделать нашу жизнь комфортнее и интереснее. Мы собрали свежие и яркие анонсы: от интеллектуальных роботов-пылесосов, которые самостоятельно убирают дом, до сверхмощных смартфонов, готовых к любым вызовам.

Умная уборка выходит на новый уровень с Dreame

Компания Dreame, мировой лидер в бытовой технике для уборки, представила 29 мая свои флагманские новинки, обещающие революцию в домашней рутине. В центре внимания – роботы-пылесосы Dreame X50 Ultra Complete и X50 Master, вертикальный пылесос H15 Pro Heat и беспроводной Z20 AquaCycle Station.

Главная инновация – «шагающие» роботы серии X50 с выдвижными ножками, позволяющими преодолевать пороги до 6 см. Мощность всасывания до 20 000 Па и интеллектуальная навигация обеспечивают тщательную уборку даже в сложной планировке. Автоматизированные станции PowerDock™ 8 в 1 самостоятельно очищают пылесос, стирают и сушат швабры горячей водой, дозаправляют и опустошают контейнеры. Модель X50 Master при этом обеспечивает до 100 дней автономной работы. Интеллектуальные системы распознают тип загрязнений, адаптируя режим уборки.

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Dreame H15 Pro Heat – первый в мире пылесос для влажной и сухой уборки с интеллектуальной шторкой DescendReach™, эффективно убирающей вдоль плинтусов. Горячая вода до 85°C и глубокая очистка щетки при 100°C гарантируют идеальную чистоту. Беспроводной Z20 AquaCycle Station предлагает до 100 дней работы без замены мешка и гигиеничную влажную уборку свежей водой.

Dreame также анонсировала очиститель воздуха AirPursue PM20 и робот-газонокосилку A1 Pro, расширяя свою экосистему умного дома.

iQOO: Мощный дебют игрового смартфона на российском рынке

На российском рынке мобильной техники — заметное событие: независимый суббренд vivo — iQOO — официально представил свой игровой смартфон iQOO Neo 10. Это дебют серии Neo в России, и новинка сразу же заявляет о себе как о серьезном игроке.

iQOO Neo 10 оснащен новейшим процессором Snapdragon® 8s Gen 4 и фирменным игровым чипом Q1, обеспечивающими беспрецедентную производительность. До 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra позволяют удерживать множество приложений в фоновом режиме. Для геймеров это означает до 144 FPS с минимальной задержкой и полное погружение в игровой процесс.

Инновационная система охлаждения VC 7K Ultra с рекордной площадью 27000 мм² гарантирует стабильную работу даже при длительных нагрузках.

Аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки FlashCharge 120 Вт заряжает устройство молниеносно и работает даже при -20°C. Технология обходной зарядки продлевает срок службы батареи.

Флагманский AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой 144 Гц обеспечивает кристально чистую картинку и максимальную защиту глаз. А 50-мегапиксельная камера Sony IMX882 с оптической стабилизацией позволит создавать профессиональные снимки. Смартфон защищен от влаги и пыли и доступен к покупке по цене от 37 999 рублей.