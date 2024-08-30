Отдыхаем от путешествий: 4 полезные вещи для дома

Даже самые заядлые путешественники, покорители вершин и исследователи неизведанного рано или поздно возвращаются домой. И как важно, чтобы дом встречал уютом, комфортом и дарил возможность по-настоящему расслабиться после захватывающих приключений! Собрали подборку из четырех незаменимых вещей, которые превратят ваш дом в оазис комфорта и помогут восстановить силы перед новыми путешествиями.

Кровать-трансформер: отдых на новом уровне

Трансформируемое основание Ergomotion 633

Что может быть лучше, чем после насыщенного дня, проведенного в пути, расслабиться в уютной кровати? Трансформируемое основание Ergomotion от Askona – это не просто спальное место, а настоящий островок комфорта. Больше не нужно подкладывать подушки под спину. С помощью пульта или приложения Askona Sleep вы сами регулируете уровень подъёма головы и ног. Положение «невесомости» улучшает работу системы кровообращения и быстро погружает в сон. А поднятое на 7 градусов изголовье снижает мигреневые боли, заложенность носа и предотвращает храп.

Если же вы хотите по-настоящему расслабиться, воспользуйтесь опцией массажа, которая снимет напряжение с мышц. Ещё один плюс – такое основание можно встроить в понравившийся каркас кровати или использовать как самостоятельное дизайнерское решение, подобрав к нему матрас.

Кулинарные шедевры без труда: мультипечь

Мультипечь 6-в-1 MW7300

В погоне за комфортом и экономией времени мы все чаще обращаемся к многофункциональным устройствам, которые способны упростить нашу жизнь. Кухня – не исключение: на них уже отвоевали себе место посудомойки, мультиварки, умные чайники и прочие подобные устройства. В этот ряд можно смело поставить и мультипечь от Samsung 6-в-1, которая может заменить собой сразу несколько кухонных приборов: пароварку, духовку, фритюрницу, аэрогриль, хлебопечь и даже йогуртницу (для последнего тут есть функция «Ферментация»). В общем, готовить можно будет как домашний йогурт с ароматным хлебом вприкуску, так и диетические блюда на пару или хрустящую картошку фри – получится подстроиться под любую диету и предпочтения домашних.

Прежде чем приобретать сразу несколько приборов с нужными функциями, задумайтесь – возможно, лучше не загромождать кухонное пространство и отдать предпочтение одному функциональному гаджету. Для того, чтобы упростить процесс готовки и разнообразить меню дома, мультипечь 6-в-1 как раз может стать отличным решением (а заодно сэкономит место на кухне и станет стильным акцентом в интерьере).

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Чистота без усилий: беспроводной пылесос

Dreame Z30

О вездесущей пыли, которая коварно проникает даже в самые труднодоступные уголки, теперь можно забыть. Мощный беспроводной пылесос Dreame Z30 с лёгкостью справится с любыми загрязнениями, вернув дому первозданную чистоту. Представьте: вы возвращаетесь из путешествия, а дома вас ждёт не утомительная уборка, а быстрый променад по квартире с послушным пылесосом в руках.

Секрет Dreame Z30 – в его непревзойденной мощности всасывания 310 AW. Удобный беспроводной вертикальный пылесос c легкостью распознает и эффективно устраняет различные частицы пыли в повседневной домашней обстановке, значительно повышая тщательность уборки.

Но это еще не все! В пылесос встроена система фильтрации с эффективностью 99,9%, которая предотвращает повторное загрязнение воздуха, а также способствует улавливанию не только мельчайших частиц пыли, но и некоторых типов вирусов и бактерий.

Для самых дотошных предусмотрена подсветка двойных щеток CelesTect™, которая поможет обнаружить даже самую незаметную пыль. В комплекте идут восемь насадок – для уборки твердых поверхностей, мягкой мебели, а также удаления пыли. А для владельцев домашних животных есть специальные насадки для вычесывания шерсти, с помощью которых процесс груминга будет менее нервным для питомцев и более быстрым и комфортным для вас.

Царство свежести: вентилятор

Greenworks G24FAN

После жарких стран так хочется прохлады! Компактный и стильный вентилятор Greenworks G24FAN создаст в вашем доме атмосферу свежести и комфорта. Устройство работает как от всех аккумуляторных батарей POWERALL 24V, так и от сети 220V, что позволяет использовать его стационарно без ограничений по времени.

В зависимости от ситуации вы можете выбрать один из пяти режимов работы. Переключение легко настроить отдельной кнопкой с индикаторами выбранного режима. Три лопасти диаметром 254 мм и надежный двигатель обеспечивают исключительную производительность вентилятора до 14,2 м3/мин (852 м3/час). Диапазон регулировки наклона вентилятора 360°, а вес — всего 2,5 кг.