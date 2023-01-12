Первый космический пуск из Великобритании обернулся неудачей

Ракета-носитель LauncherOne не смогла достичь нужной орбиты.

Первый в истории космический пуск с территории Великобритании обернулся неудачей: ракета-носитель LauncherOne не смогла достичь нужной орбиты.

Ракета принадлежала частной космической компании Virgin Orbit (США): в конце декабря 2022 года она получила разрешение на космические пуски из космопорта «Корнуолл». Он находится в аэропорту «Ньюки-Корнуолл» (юго-запад Великобритании).

Легкая двухступенчатая ракета-носитель LauncherOne, которую использует Virgin Orbit, запускается при помощи технологии воздушного старта. В роли ее носителя выступает самолет Boeing 747 Cosmic Girl: вначале он выводит ракету на высоту в десять километров, затем сбрасывает ее, и она начинает свой полет до околоземной орбиты.

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Пуск ракеты начался в 1:02 мск 10 января — час спустя ракета отделилась от самолета-носителя. Ее первая ступень отработала в нормальном режиме, но на этапе запуска двигателя второй ступени произошел сбой, причины которого до сих пор остаются неизвестными.

В результате девять малых спутников, в том числе два кубсата для изучения ионосферы и первый космический аппарат Омана, не достигли солнечно-синхронной орбиты.

До недавнего времени у Великобритании не было собственного космодрома, а все четыре пуска единственной британской ракеты-носителя Black Arrow в 1969-1971 годах производились с полигона Вумера (Австралия). При этом успешными оказались лишь два из четырех пусков: благодаря одному из них в космос вывели экспериментальный спутник связи Prospero X-3.

Ранее сообщалось, что китайский стартап Landspace потерпел неудачу при первой в мире попытке вывести на орбиту ракету, работающую на метане.