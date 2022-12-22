По дороге из Москвы в Китай: на Haval Dargo

Протестировали новый участок М-12 по пути во Владимирскую область. Проехали по трассе на новом Haval Dargo и рассказываем свои впечатления от автомобиля и от магистрали, которая через несколько лет должна дотянуться до самого Китая.

На днях открылся очередной платный участок трассы М-12: он проходит от пересечения с М-7 недалеко от Петушков и через 58 километров вливается в южный обход города Владимира. Это уже третий фрагмент строящейся трассы, который стал доступен автомобилистам с осени этого года. Два других: участок от ЦКАД до А108 и объезд города Петушки. Все они – часть огромной магистрали, которая в 2023 году протянется из Москвы до Казани, а позже, как запланировали власти – через всю нашу страну до Китая. Russian Traveler протестировал новую трассу и новый Haval Dargo, отправившись во Владимирскую область.

Фото: Андрей Каменев

Стартуем в Москве ранним утром, когда на небе гаснут звезды, из-за облаков начинает появляться солнце. Добираемся до окрестностей Орехово-Зуево, где попадаем на М-12 и новый участок магистрали. Разгоняемся на идеально ровном асфальте – Haval Dargo с его двухлитровым мотором и 192 лошадиными силами, конечно, способен на большее, но мы придерживаемся разрешенных на трассе 110 километров в час.



Мчась по трассе, хорошо представлять, что скоро можно будет вот так вот, разместиться в комфортном автомобиле и добраться до самого Китая. А почему бы и нет? Новая М12 уже сейчас существенно сокращает время автолюбителям: к примеру, до Владимира можно добраться вместо трех с половиной часов всего за два.

Фото: Андрей Каменев

Зима в России – особое время для автолюбителей. Мы двигаемся вперед, а снег непрерывно падает с неба. Ближе к полудню ударяет мороз, сковывая лужи ледовой коркой. Здесь, кажется, следует отметить, что Haval Dargo, по нашим ощущениям, максимально готов к российским зимам. Помимо электрообогрева лобового, заднего и боковых зеркал, здесь есть датчик дождя (автоматический режим управления стеклоочистителями), а еще подогрев форсунок омывателя и функция автоматического запуска двигателя. Ну да, а еще (это, знаем по опыту, особенно важно при движении зимой по трассе) — в Haval Dargo стоит увеличенный бачок омывателя, куда вмещается до 4,5 литров емкостью омывающей жидкости.



Что касается комфорта водителя, тут тоже все на высшем уровне: автомобиль оснащен подогревом как подушки, так и спинки передних и задних сидений, ну и, конечно, обогревом руля.

Современный урбанистический дизайн: решетка радиатора трапециевидной формы, волнообразные линии силуэта и эффектное сочетание светодиодных круглых передних фар и «космических» задних фонарей Фото: Андрей Каменев

Хорошая трасса и отличный автомобиль – что еще нужно для комфортного путешествия? Мы быстро двигаемся вперед по направлению к Владимирской области. Помимо, собственно, качества самого дорожного покрытия, скорости прохождения участков добавляет и безбарьерная система взимания платы. Кстати, такой бесконтактный способ проезда, экономит не только время, но и топливо — нет лишних торможений и разгонов.

У Haval Dargo подключаемый полный привод Фото: Андрей Каменев

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Впрочем, вернемся снова к автомобилю. Что еще важно для комфортного автопутешествия? Конечно, салон и набор опций, которые предусмотрел производитель. В Haval Dargo с этим все, более чем хорошо. Три экрана – безрамочный (выглядит особенно эффектно) экран с приборами, 10,25 дюйма. Сенсорный экран мультимедийной системы (огромный, 12,3 дюйма) и проекционный — выводит на лобовое стекло информацию о дорожных знаках и скорость (очень удобно).

В версиях Premium и Tech Plus для комфорта водителя и пассажиров переднего ряда сиденья оборудованы вентиляцией, а водительское в топовой версии — ещё и функцией массажа Фото: Андрей Каменев

А что с безопасностью? Кроссовер оснащен адаптивным круиз-контролем (незаменимая опция на трассе), системой предупреждения о возможном столкновении при движении вперед и автоматическим торможением (с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов). Есть система предупреждения о выходе из полосы с функциями возврата в нее и удержания в центре, мониторинг «слепых зон» и система предотвращения столкновений при проезде перекрестков. Кроме того, в Dargo установлена система кругового обзора 360° с 3D изображением.

Автомобиль можно выбрать в четырех цветах: «Галактический черный», «Благородный агат» (белый), а также в специально разработанных для новинки цветах − «Терракотовый сапфир» (оранжевый) и «Графитовый кварц» (серый). Фото: Андрей Каменев

Уже съехав с платной трассы, решаем чуть передохнуть от дороги и сворачиваем на лесную, засыпанную снегом, дорогу. Здесь, заодно, проверяем и внедорожные качества Haval Dargo. Выясняется, что это, действительно, универсальный автомобиль, который хорошо себя чувствует не только в городских условиях, но и вдали от населенных пунктов.



Haval Dargo оснащен системой выбора режима движения из восьми доступных: «эко», «спорт», «стандарт», «снег», «грязь», «песок» и, не поверите, тут есть даже «трава/гравий» и «ухабы». Глубоко в снег мы, конечно, не заезжали, но убедились, что на заснеженной грунтовке Dargo чувствует себя уверенно.

В автомобиль установлен электроусилитель руля с выбором режима управления («легкий», «комфорт» или «спорт») Фото: Андрей Каменев

Покончив с технической частью теста, выходим из автомобиля и любуемся окружающей природой и лесом. Снег падает большими хлопьями, на небе появляется луна и снова скрывается за облаками. Наше путешествие на Haval Dargo еще не закончено, совсем скоро мы окажемся во Владимирской области: читайте продолжение в следующей статье!