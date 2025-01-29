«По роботу в семью»: в Китае запустят массовое производство роботов-гуманоидов

В первую очередь человекообразных роботов будут поставлять промышленным компаниям.

Китайский производитель UBTech Robotics планирует запустить массовое производство гуманоидных роботов до конца 2025 года, передает South China Morning Post.

В планах компании – произвести и поставить около 500-1000 гуманоидов автопроизводителям и логистическим компаниям. Большая часть продукции придётся на новую модель Walker S2, которую планируют запустить во втором квартале этого года, а к концу 2025 – предоставить ещё более усовершенствованную версию Walker S3.

Пример робота из Walker S Series Фото: UBTech Robotics / South China Morning Post

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В последнее время шэньчжэньская компания столкнулась с большой конкуренцией на рынке робототехники Китая и сейчас испытывает потери. Но производитель роботов не отчаивается и планирует сосредоточиться на инвестициях в искусственный интеллект (ИИ).

В руководстве компании сказали, что в идеале бы хотели «ввести гуманоидных роботов в каждую семью», но признаются, что их подопечные пока «недостаточно умны», чтобы обслуживать частные дома. Сейчас производитель сосредоточен на создании промышленных роботов, которе смогут делать более простую и «стабильную» работу, при этом компенсируя нехватку рабочей силы у больших конгломератов.