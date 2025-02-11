Подарки для настоящих путешественников к 23 февраля

23 февраля – отличный повод порадовать мужчин в окружении чем-то особенным. Собрали список классных подарков для тех, любит путешествовать, ценит комфорт и неравнодушен к технологиям.

Смартфон для ярких впечатлений

TECNO CAMON 30S Pro

Современный путешественник не мыслит жизни без смартфона. Это и навигатор, и фотоаппарат, и способ оставаться на связи. Если вы ищете подарок, который объединит в себе все эти функции, обратите внимание на TECNO CAMON 30S Pro.

Например, можно будет делать потрясающие снимки пейзажей в путешествии. Благодаря основной камере с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией, фотографии будут четкими и яркими даже при слабом освещении. Камера Sony IMX896 – это гарантия качества и детализации, а оптическая стабилизация OIS позволит избежать смазанных кадров даже при съемке в движении.

Также смартфон оснащен изогнутым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, что делает просмотр контента максимально плавным и комфортным. Сверхчеткое разрешение, потрясающий контраст, глубокий черный цвет и высокая яркость экрана создают превосходное красочное изображение. Благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч и быстрой зарядке мощностью 45 Вт, обладателю смартфона не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится в самый неподходящий момент. В комплекте идет беспроводная зарядка мощностью 15 Вт, а еще стильный чехол из экокожи со специальными магнитными вставками для удобной зарядки.

Изюминка новой модели: корпус смартфона в цвете «Зеленый хамелеон» меняет свой оттенок на солнце. Основной цвет – светлый мятный, но на солнце он превращается в изумрудный.

Музыка в дорогу: беспроводные наушники

Buds 4 Air

Что может быть лучше, чем слушать любимую музыку во время путешествия? Наушники Buds 4 Air – отличный выбор для меломанов и тех, кто ценит комфорт.

Наушники оснащены системой AI-шумоподавления, которая позволяет наслаждаться кристально чистым звуком даже в шумной обстановке – в самолете, поезде или просто на оживленной улице. Микрофоны Buds 4 Air гарантируют четкую передачу речи во время телефонных разговоров, приглушая окружающие шумы. А мощные 10-миллиметровые динамики подарят глубокие басы и объемное звучание.

Благодаря эргономичному дизайну, наушники удобно сидят в ушах, даже если их приходится носить весь день. К тому же наушники могут работать без подзарядки до 22 часов – это значит, что музыка действительно сопровождать вас в течение всего дня! А защита от брызг по стандарту IPX4 делает их идеальными спутниками для активного отдыха, которые не боятся дождя и пота.

Уход за собой в любой точке мира: набор для бритья

Набор Clarins Men для бритья

В набор Clarins Men входят очищающий гель для умывания, пенящийся гель для бритья и успокаивающий гель после бритья, а также миниатюра масла для бритья и ухода за бородой. Эти средства помогут подготовить кожу к бритью, сделать его максимально комфортным и избежать раздражения. Начинать стоит с очищающего геля для умывания – утром, чтобы пробудить кожу и подготовить ее к бритью, и вечером, чтобы очистить ее от накопившихся за день загрязнений. Гель нужно вспенить на влажной коже лица, а затем смыть прохладной водой.

Затем наступает очередь пенящегося геля для бритья. До него можно нанести на влажную кожу смягчающее масло для бритья и ухода за бородой. Оно сделает щетину мягкой и улучшит скольжение бритвы, а также позволит избежать порезов. В завершение нужно нанести успокаивающий гель после бритья – он увлажнит кожу и подарит приятное ощущение свежести, избавив от раздражения на лице, возникающее из-за ежедневного бритья.

Фитнес-трекер для активного образа жизни

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Xiaomi Smart Band 9 Pro

Для тех, кто не представляет свою жизнь без спорта и активного отдыха, отличным подарком станет Xiaomi Smart Band 9 Pro. Этот фитнес-браслет сочетает в себе стильный дизайн и расширенные функции мониторинга здоровья.

Браслет оснащен ярким прямоугольным AMOLED-дисплеем, высоким разрешением и автоматической регулировкой яркости, что обеспечивает отличную видимость даже при ярком солнечном свете. А благодаря аккумулятору емкостью 350 мАч, который держит заряд до 21 дня при обычном использовании, не придется беспокоиться о подзарядке устройства во время длительных поездок.

Xiaomi Smart Band 9 Pro обладает производительностью премиального уровня и предлагает расширенные функции мониторинга здоровья: измерение пульса, круглосуточное отслеживание частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови и уровня стресса. Браслет поддерживает функцию анализа сна, предоставляя подробные отчеты и персонализированные рекомендации для его улучшения. Он также обеспечивает мониторинг более 150 режимов активности. Кроме того, устройство оснащено GNSS для точного отслеживания маршрута и предлагает функцию персонального тренера с 3D-анимацией мотивирующих упражнений.

В общем, отличный спутник для походов и других приключений! А разнообразные стильные ремешки позволят вам носить браслет с любым образом.

Умный дом: датчик присутствия !

Датчик присутствия Aqara FP2

После насыщенного путешествия бывает особенно приятно возвращаться домой. А современные технологии позволяют сделать дом ещё удобнее! Например, датчик присутствия Aqara FP2 – это инновационное устройство, которое адаптирует ваш дом под ваш образ жизни. Оно не просто фиксирует движение, а определяет присутствие человека в помещении. Например, датчик может включать свет, когда вы заходите в комнату, или приглушать его, когда вы ложитесь спать.

Представьте: вы возвращаетесь домой после долгой поездки, а свет уже включен, и в доме комфортная температура. Когда вы встаете с кровати утром, датчик может подать сигнал на включение кофемашины или чайника. Если в помещении в дневное время стало слишком темно (например, из-за пасмурной погоды), датчик может отправить информацию об уровне освещенности, и яркость искусственного света изменится. При вставании ночью датчик фиксирует движение и автоматически может передать сигнал для активации мягкого света, помогая безопасно передвигаться по дому.

FP2 может отслеживать до пяти человек одновременно, что делает его отличным подспорьем для большой семьи. А функция обнаружения падений будет особенно полезна для пожилых людей или тех, кто нуждается в дополнительной заботе.

Комфорт и безопасность на дороге: летние шины

Летние шины P ZERO™ (PZ4)

Если ваш мужчина – автолюбитель, то подарок в виде новых шин станет для него приятным сюрпризом. Летние шины P ZERO™ (PZ4) — это выбор тех, кто ценит комфорт, безопасность и отличные характеристики вождения.

Эти шины разработаны в сотрудничестве с ведущими автопроизводителями, что гарантирует их совместимость с характеристиками каждого автомобиля, отвечает любым специальным требованиям в части размеров, технологии и сезонности. Обновлённый дизайн внутренней части протектора обещает безопасность на мокрой поверхности благодаря высокому содержанию кремния. Улучшенный дизайн внешней части протектора обеспечивает низкий уровень шума и сопротивление качению за счет оптимального шага блоков рисунка протектора и дизайна канавок. А резиновая смесь протектора увеличивает пробег и характеристики движения на мокрой поверхности. Шины подходят для легковых автомобилей, спортивных версий и внедорожников.

Для создания атмосферы: портативная колонка

Anker soundcore Motion 100

Жизнь в своем ритме и под свою любимую музыку где угодно, будь то активный отдых, путешествия, вечеринки или же рутинная работа. Кто же откажется от такого подарка?

Портативная bluetooth-колонка Anker soundcore Motion 100 станет лучшим другом тому, кто любит динамичный темп жизни и насыщенное, чистое звучание. У колонки имеются два полночастотных динамика и технология BassUp, которая усиливает низкие частоты – это обязательно оценят любители качественного звука. В приложении soundcore доступны четыре звуковых пресета, при этом можно создать и собственные.

Встроенный ремешок и вес в полкило позволяет брать колонку с собой куда угодно. Она переживет вечеринку на пляже или у бассейна, так как оснащена водонепроницаемостью IPX7, а мощный аккумулятор позволит слушать любимые треки до 12 часов без подзарядки.

В конце концов, она просто красивая: серия колонок Motion от soundcore в 2024 году получила международную премию Red Dot Design Award за узнаваемый и индивидуальный дизайн.