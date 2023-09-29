Помощники каждого дня: 7 полезных гаджетов

Сделали подборку техники для работы, учебы и дома – любая из этих вещей станет отличным подарком и помогут сделать жизнь проще.

Чтобы учеба стала проще

Для студентов и молодых специалистов отличным помощником станет планшет HUAWEI MatePad 11 дюймов версии PaperMatte с уникальным матовым экраном, который поможет превратить учебу с работой из рутинного процесса в эстетичный и приятный ритуал.

Специальный экран защищает зрение за счет уменьшения бликов (даже бессонные ночи за конспектами или зубрежкой пройдут относительно безболезненно). А ещё он создает реалистичный эффект письма карандашом по бумаге (подойдет для тех, кто любит читать бумажные книги и писать хочет тоже от руки, а таскать кипу тетрадей с собой уже не хочется). С таким планшетом любая творческая и учебная задача станет гораздо легче и быстрее.

Матовый экран HUAWEI MatePad также обеспечивает плавное сенсорное управление и поддерживает обновленные функции создания заметок. При всей своей компактности планшет обладает мощностями ноутбука, так что вполне подойдет в качестве эффективного мобильного офиса.

HUAWEI MatePad 11 дюймов версии PaperMatte

Чтобы утро было бодрым

«Закажите» флэт уайт, еще ворочаясь в постели, или одним кликом приготовьте капуччино на двоих для свидания на кухне – новая кофемашина от Polaris 2080AC открывает доступ к меню хорошей кофейни «по щелчку пальцев». Гаджетом можно управлять через приложение IQ Home, поэтому любой напиток можно приготовить, нажав всего одну кнопку на смартфоне.

Выбор напитков в приложении удобно распределен по разделам: черный кофе, кофе с молоком, горячая вода, молочная пена и горячее молоко. Среди автоматических программ: эспрессо, ристретто, американо, лунго, капучино, латте, кортадо, макиато и даже флэт уайт. Ряд напитков можно сделать в двойном размере.

Каждую из этих программ вы можете донастроить индивидуально, исходя из своих вкусовых предпочтений: поменять температуру, объем, крепость и количество молока в напитке – тем самым создать собственный неповторимый рецепт. Всего можно задать до 10 пользователей, каждый из которых может создать собственные настройки. Так что кофемашина отлично подойдет для целой семьи кофеманов, которым сложно договориться о вкусах.

кофемашина от Polaris 2080AC

Чтобы заполучить помощника на дачу

Воздуходув-пылесос – незаменимая вещь для владельцев частных домов и дач, которая сочетает в себе функции множества инструментов. Он и порядок после осеннего листопада в саду навести поможет, и продуть хвою у туи, и прочистить водосток, и «смахнуть» с машины листву и пушистый снег. А аккумуляторный воздуходув-пылесос G-MAX 40V GREENWORKS GD40BVK4 дополнен функцией садового пылесоса и отличается улучшенными характеристиками. Всё благодаря инновационному бесщеточному электродвигателю, устойчивому к перегреву и всем видам износа.

Пылесос может похвастаться функцией плавной регулировки скорости воздушного потока (до 280 км/час) и штатным посадочным местом для подключения приемной трубы пылесоса. Особая режущая конструкция всасывающей крыльчатки мелко измельчит любой садовый мусор, для сбора которого предусмотрен специальный прочный мешок-контейнер. садовый мусор, подготавливая мульчу. Чтобы быстро и удобно освободить наполненный мешок от мульчи, на воздуходуве предусмотрена продольная застежка-молния.

Приятный бонус: аккумулятор 40V совместим со всей линейкой инструментов 40V от Greenworks.

Чтобы любоваться собой

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Иногда какая-нибудь мелочь может существенно облегчить жизнь. Для девушек и не только такой мелочью может стать карманное зеркало для макияжа Jordan&Judy с подсветкой и увеличением. Например, модель М18 при небольших размерах (9х9см) и толщине (1.6см) обладает рядом полезных функций, которых мы обычно ждём от полноразмерных зеркал.

Прежде всего, это наличие автономной LED-подсветки с регулировкой яркости. Подсветка активируется нажатием кнопки и позволяет рассмотреть в отражении все детали, даже когда вокруг не слишком хорошее освещение.

Верхнее зеркальце обладает увеличивающим эффектом, что будет полезно для нанесения макияжа – например, аккуратно подчеркнуть глаза и нарисовать тонкую линию подводкой. Такое карманное зеркало удобно в хранении и легко помещается в дамскую сумочку любых размеров.

Чтобы чаепитие стало красивым

Может ли чайник стать одним из самых стильных и минималистичных аксессуаров на кухне? Легко! Лаконичные формы и элегантный дизайн чайника VITEK VT-8808 позволят не просто кипятить воду, а еще и получать эстетическое наслаждение от самого процесса.

Корпус 1,7-литрового чайника из инновационного высококачественного термостойкого текстурированного стекла декорирован стальными элементами и будто создан для тех, кто привык окружать себя элегантными вещами. Среди других достоинств этой модели – плавное открытие крышки нажатием на кнопку и внутренняя подсветка.

Прозрачный корпус позволит легко определить уровень воды и наблюдать за красивым и завораживающим процессом ее закипания – от появления первых пузырьков до их превращения в бурлящий кипяток. Также в чайнике предусмотрена система защиты: функции автоотключения при закипании и отключения при недостаточном количестве воды в чайнике. Скрытый нагревательный элемент позволит легко и безопасно ухаживать за устройством, а съемный фильтр от накипи – сохранить чистоту воды.

Чтобы обновить смартфон

Массовый смартфон вполне может быть доступным по цене, стильным и производительным. Наглядный тому пример – новый realme C53. Новинка первой в своем ценовом сегменте модели получила быструю зарядку, до 12 ГБ динамической оперативной памяти и накопитель емкостью до 128 ГБ, а также самый тонкий в сегменте и в серии realme C корпус толщиной 7,49 мм.

Кроме того, смартфон отличается уникальным стильным дизайном – задняя панель получила дизайн в цвете «Чемпионское золото» с текстурой в виде золотых линий и эффектом подсвечивания, также доступен вариант в более строгом цвете — «Глубоком черном».

Не забыли и про качественную фотокамеру: основаная камера получила разрешение 50 Мп, а разрешение фронтальной камеры смартфона составляет 8 Мп, так что отличные селфи тоже обеспечны. А множество дополнительных интеллектуальных функций и новые фильтры дают возможность обрабатывать сделанные фотографии в несколько касаний.

Кроме того, смартфон оснащен 150%-ным динамиком UltraBoom, датчиком отпечатков пальцев на боковой панели и многофункциональным NFC. Все это обеспечивает по-настоящему чемпионский опыт использования смартфона, который будет доступным для всех пользователей.

Чтобы уборка стала приятнее

Беспроводные вертикальные пылесосы сейчас уверенно приходят на замену обычным грузным напольным пылесосам, которые нужно таскать за собой по всей квартире. В ряду похожих моделей выделяется ручной пылесос Samsung Bespoke Jet Complete+ VS20A95943N – стильный, мощный и компактный гаджет.

Станция очистки «всё в одном» обеспечит быструю и гигиеничную уборку. Контейнер пылесоса очищается после нее автоматически, а сам гаджет можно хранить практически где угодно: много места он не занимает и может аккуратно занять уголок в кладовке или органично вписаться в дизайнерский интерьер студии.

Samsung Bespoke Jet Complete+ порадует как усердных домохозяек, которые стараются поддерживать «блестящий» порядок в квартире, так и убежденных холостяков, которым не с руки тратить много времени и сил на уборку. А также подойдет аллергикам, которым важно дышать чистым воздухом в квартире: пылесос мастерски устраняет с любых поверхностей не только мелкий мусор и волосы, но и основные аллергены — пыль и шерсть животных — благодаря многоступенчатой системе фильтрации.