Приложение для смартфона, которое изменит ваше отношение к литературе

Технологии превращают чтение в захватывающее путешествие по фактам и событиям произведения. Если говорить проще, то это просто находка для школьников, а также для тех, кто хочет взглянуть на классические (и не только) литературные произведения по-новому.

Процесс чтения исследован достаточно широко: научно подтверждено, что это одно из самых полезных занятий, которое только придумало человечество. Идеальный фитнес для нашего мозга.

Чтение тренирует память, концентрацию, вымышленные сюжеты в художественной литературе, переживания за героев – развивают эмпатию, умение распознавать чувства другого человека (без которого, как известно, сложно выстроить взаимоотношения с людьми).

Нейрофизиолог Дэвид Льюис с коллегами провели исследование, как разные виды активности способствуют снятию стресса. Чтение способно снижать уровень стресса на целых 68 процентов – это даже больше, чем дают прослушивание музыки или прогулки. Оказывается, достаточно всего 6 минут чтения, чтобы замедлился сердечный ритм и уменьшилось мышечное напряжение.

Кстати, это уже факт: в наше время большинство людей предпочитают читать книги с экранов смартфонов, компьютеров и электронных книг. Например, по результатам прошлогоднего исследования ВЦИОМ, больше 71% россиян читают книги с электронных носителей (помимо смартфонов, сюда входят еще компьютеры и электронные книги).

Выясняется и любопытный нюанс – согласно исследованиям, большинство людей, читающих книгу в первый раз (для эксперимента использовали книги русских классиков), усваивают только чуть больше половины из того, о чем рассказывается в книге — термины, исторические факты, описания героев, отсылки к событиям, контекст в котором происходит тот или иной сюжетный поворот. Даже всем известное литературное произведение из школьной литературы может стать огромным айсбергом, скрывающим в глубине бездну информации — еще на целую увлекательную книгу.

Современные технологии открывают нам новые грани литературных произведений, которые, в ином случае, можно было бы открыть для себя только прослушав с десяток лекций от известных литературоведов и историков. Один из наиболее ярких примеров – приложение (бесплатное, кстати) для интерактивного чтения «Живые страницы», разработанное группой Tolstoy Digital вместе с компанией Samsung Electronics.

Каким образом происходит взаимодействие читателя с книгой в приложении? Рассмотрим на примере «Войны и мира»: Лев Толстой создал один из самых больших, как с точки зрения роли в литературе, так и исходя из объема, романов – 1300 страниц. «Живые страницы» не только упрощают восприятие книги, но и делают его более глубоким.

Начнем с того, что главы романа структурированы по цветам – красным цветом отмечена «война», а синим — «мир». Кроме того, в навигации по произведению поможет структурированное оглавление каждого тома, благодаря которому нужное место в книге можно найти за пару кликов.

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В эпопее Толстого больше 550 персонажей, как вымышленных, так и исторических, разобраться в этом хитросплетении помогает особый раздел приложения – «Герои», где е, вместо характеристик персонажа (его «ловкости» и «силы», например) — карточки героев романа с их аватарами и цитатами. В разделе «Места» представлены интересные факты о местах, где происходят события, в «Маршрутах» прослеживаются пути героев романа.

Особенно интересен раздел «Ход Времени», где параллельно можно увидеть и прочитать и о событиях, описанных в романе, и о тех событиях, которые происходили в реальности. В приложении «Живые страницы» есть и специальный раздел «Игра в слова», который, например, позволяет быстро запомнить устаревшие слова, ведь в произведении Толстого множество слов другой эпохи, которые большинству из нас могут быть уже неизвестны.

В произведении Толстого множество слов, которые большинству из нас неизвестны. «Живые страницы» позволяют вмиг узнать их значения. Цитата из романа: «Трунила, во-первых, не собака, а выжлец», – подумал Николай и строго взглянул на сестру, стараясь ей дать почувствовать то расстояние, которое их должно было разделять в эту минуту. Кто, по-вашему, этот «выжлец»? Как выясняется, гончий кобель.

Фекла Толстая куратор проекта «Живые страницы», журналист, писатель, режиссер и праправнучка Льва Толстого. Использована цитата из интервью tass.ru Мы придумали «Живые страницы» несколько лет назад, и для нас это была такая "читалка" нового уровня, которая помогает найти новые пути к тексту. То, что мы предлагаем, — это разные типы навигации по большому тексту, потому что, как нам кажется, это то, что у современного читателя вызывает наибольшие проблемы — лежит огромный «кирпич», и начать с ним взаимодействие довольно сложно.

Что еще можно почитать в библиотеке «Живых страниц»? От главных книг русской классики (к примеру, «Горе от ума» Александра Грибоедова, «Евгений Онегин» Александра Пушкина, «Преступление и наказание» и «Идиот» Федора Достоевского, «На дне» Максима Горького) до современных авторов («Лавр» Евгения Водолазкина, «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной).