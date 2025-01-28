Проверен Россией: тестируем новый HONOR X9c в суровых условиях зимнего Алтая

HONOR Х9с – новый смартфон, который обещает флагманские характеристики по доступной цене, но главное – готовность к любым испытаниям. Производитель заявил ударопрочность экрана и корпуса на 360°, защиту от влаги и устойчивость к экстремальным температурам до -30°C. Проверим? По нашей просьбе фотограф Олег Кугаев устроил смартфону суровое испытание на морозных просторах Горного Алтая – и вот его вердикт.
Олег Кугаев
фотограф
Что такое съемка в экстремальных условиях? Это не только визуал, но и те ощущения, которые передаёт фотография. Когда зуб на зуб не попадает. Когда не чувствуешь, нажал кнопку камеры или нет, потому что связь с пальцами утеряна. Когда с каждым выдохом видишь, как растворяется в воздухе драгоценное тепло своего тела. Когда первые лучи, пробивая толстый слой одежды и замершую кожу, проникают куда-то внутрь, заводя невидимый мотор. Дрожь утихает, становится не то чтобы тепло, а спокойно. Вот сейчас всё будет хорошо. Главное, чтобы техника не подвела. А пальцы через недельку отойдут.
Когда мне предложили протестировать новый смартфон, у которого основными функциями являются ударопрочность и морозостойкость, я сразу согласился и решил отправиться в уникальное место Горного Алтая под названием Кош-Агач. Этот район находится на границе трех государств: Китая, Казахстана и Монголии. Там живут редкие виды животных – снежный барс, аргали, козероги и манул. А еще там зимой очень холодно: -50 °C — обычное дело. Жители получают северные надбавки, а дикие животные ищут в горах теплые места, где на 15-20 градусов теплее и комфортнее.
HONOR Х9с имеет батарею повышенной емкости 6600 мА·ч. Батарея оснащена специальной системой управления питанием, которая повышает эффективность работы смартфона в экстремальных условиях. Аккумулятор демонстрирует стабильную работу при температуре от -30°C до +55°C.
Странное ощущение – взять с собой только смартфон: обычно у меня машина ломится от оборудования, а пока едешь, мозг перегружается от информации, не остался ли дома тот или иной проводок. А тут – ничего лишнего! Смартфон оснащен камерой 108 Мп, которая заодно предлагает три режима портретной съемки: портрет с окружающим фоном 1x, атмосферный портрет 2x и портрет крупным планом 3x, позволяя создавать великолепные снимки с разной глубиной фокусировки. Для улучшения качества съемки основная камера оснащена оптической стабилизацией изображения (OIS), которая уменьшает размытие, делая сверхчеткие фото.
Первая остановка — Семинский перевал. Здесь можно увидеть вековые кедры и вдохнуть ароматный морозный воздух с нотками смолы. Спустившись с перевала, практически сразу попадаешь в Каракольскую долину – сакральное место для алтайцев. Здесь я часто ночую во время поездок, а с утра пускаюсь дальше – с любой точки Горного Алтая можно встретить красочный рассвет, а также полюбоваться на закат и россыпь звезд ночью. Поэтому домой я возвращаюсь обычно невыспавшимся, но очень довольным.
А пока Чуйский тракт ведёт меня дальше на перевал Чике-Таман — не самый большой, но живописный. А ещё по пути открывается вид на слияние двух рек — Чуи и Катуни. В разное время года они разных цветов.
Вообще вода в горах рисует удивительные картины. Одно из самых завораживающих полотен можно наблюдать на Гейзерном озере. Струи воды выходят на поверхность на дне, создавая из ила и глины полотна; эта магия работает постоянно, и оторвать от неё взгляд очень сложно. Там мне захотелось впервые сделать несколько кадров под водой: телефон позволяет делать снимки без всяких чехлов, и наконец-то я увидел это озеро под другим ракурсом.
Корпус смартфона может похвастаться защитой от воды и пыли, которая предотвращает попадание воды внутрь устройства. Производитель сообщает, что HONOR Х9с прошел тестирование на работоспособность после погружения в воду на глубину до 25 см в течение 5 минут – и мою проверку он тоже выдержал с честью.
С каждым километром пути температура падала всё ниже. Заехав в Кош-Агач, температура упала до -30 °C, ночью было -40 °C. Прогулку по горам в такую погоду HONOR Х9с выдержал. То, что он будет работать, я не сомневался, но что будет работать весь день — это меня удивило.
Устройство поддерживает до 20 часов аудиовызовов при температуре +55°C и до 30 часов при температуре -30°C. Кроме того, интеллектуальная система управления энергопотреблением на базе AI позволяет HONOR X9c поддерживать до 50 минут непрерывных вызовов даже при уровне заряда всего 2%.
Поддержка управления мокрыми руками позволяет использовать смартфон даже влажными или жирными пальцами, что делает HONOR X9c надежным спутником для любых путешествий. Единственное, с чем я столкнулся – это «залипание» тачпада при касании замерзшими пальцами. Приходилось несколько раз нажимать на экран, чтобы сделать снимок. Но это не беда: побуждает больше двигаться и держать руки в тепле, чтобы продолжать съемку!
Один раз смартфон выскользнул из рук и прилетел на асфальт, но ударопрочность тоже оказалась на высоте.
Сверхпрочное стекло экрана и защитное покрытие задней панели обеспечивают устойчивость к повреждениям при падениях с высоты до двух метров. Так что можно не опасаться, что смартфон разобьется, если вы поскользнетесь с ним на льду зимой. И больше никаких царапин: экран HONOR X9c выдерживает до 3000 циклов трения о металл или дерево.
Доехав до зимней стоянки в ущелье Малый Кошкарбас, вдалеке можно уже увидеть Монголию, а заодно моих любимых аргали — самых крупных горных баранов в мире. Они делят с домашним скотом одни пастбища; к людям осторожны и не подпускают близко.
Это была моя конечная точка: можно, глядя на все вокруг, вдохнуть полной грудью, закрыть глаза и повторить: «Пальцы через недельку отойдут, главное, техника не подвела!»