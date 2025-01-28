Проверен Россией: тестируем новый HONOR X9c в суровых условиях зимнего Алтая

HONOR Х9с – новый смартфон, который обещает флагманские характеристики по доступной цене, но главное – готовность к любым испытаниям. Производитель заявил ударопрочность экрана и корпуса на 360°, защиту от влаги и устойчивость к экстремальным температурам до -30°C. Проверим? По нашей просьбе фотограф Олег Кугаев устроил смартфону суровое испытание на морозных просторах Горного Алтая – и вот его вердикт.

Олег Кугаев фотограф Что такое съемка в экстремальных условиях? Это не только визуал, но и те ощущения, которые передаёт фотография. Когда зуб на зуб не попадает. Когда не чувствуешь, нажал кнопку камеры или нет, потому что связь с пальцами утеряна. Когда с каждым выдохом видишь, как растворяется в воздухе драгоценное тепло своего тела. Когда первые лучи, пробивая толстый слой одежды и замершую кожу, проникают куда-то внутрь, заводя невидимый мотор. Дрожь утихает, становится не то чтобы тепло, а спокойно. Вот сейчас всё будет хорошо. Главное, чтобы техника не подвела. А пальцы через недельку отойдут.

Когда мне предложили протестировать новый смартфон, у которого основными функциями являются ударопрочность и морозостойкость, я сразу согласился и решил отправиться в уникальное место Горного Алтая под названием Кош-Агач. Этот район находится на границе трех государств: Китая, Казахстана и Монголии. Там живут редкие виды животных – снежный барс, аргали, козероги и манул. А еще там зимой очень холодно: -50 °C — обычное дело. Жители получают северные надбавки, а дикие животные ищут в горах теплые места, где на 15-20 градусов теплее и комфортнее.

HONOR Х9с имеет батарею повышенной емкости 6600 мА·ч. Батарея оснащена специальной системой управления питанием, которая повышает эффективность работы смартфона в экстремальных условиях. Аккумулятор демонстрирует стабильную работу при температуре от -30°C до +55°C.

Чуйский тракт – главная дорога Горного Алтая. Снято на HONOR Х9с

Странное ощущение – взять с собой только смартфон: обычно у меня машина ломится от оборудования, а пока едешь, мозг перегружается от информации, не остался ли дома тот или иной проводок. А тут – ничего лишнего! Смартфон оснащен камерой 108 Мп, которая заодно предлагает три режима портретной съемки: портрет с окружающим фоном 1x, атмосферный портрет 2x и портрет крупным планом 3x, позволяя создавать великолепные снимки с разной глубиной фокусировки. Для улучшения качества съемки основная камера оснащена оптической стабилизацией изображения (OIS), которая уменьшает размытие, делая сверхчеткие фото.

Весь путь проходит по Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог нашей планеты. Пейзажи меняются каждые полчаса: горы растут, ты становишься все меньше и меньше, пока не почувствуешь себя песчинкой. Снято на HONOR Х9с

Первая остановка — Семинский перевал. Здесь можно увидеть вековые кедры и вдохнуть ароматный морозный воздух с нотками смолы. Спустившись с перевала, практически сразу попадаешь в Каракольскую долину – сакральное место для алтайцев. Здесь я часто ночую во время поездок, а с утра пускаюсь дальше – с любой точки Горного Алтая можно встретить красочный рассвет, а также полюбоваться на закат и россыпь звезд ночью. Поэтому домой я возвращаюсь обычно невыспавшимся, но очень довольным.

А пока Чуйский тракт ведёт меня дальше на перевал Чике-Таман — не самый большой, но живописный. А ещё по пути открывается вид на слияние двух рек — Чуи и Катуни. В разное время года они разных цветов.

Каракольская долина – сакральное место для алтайцев. Снято на HONOR Х9с

Вообще вода в горах рисует удивительные картины. Одно из самых завораживающих полотен можно наблюдать на Гейзерном озере. Струи воды выходят на поверхность на дне, создавая из ила и глины полотна; эта магия работает постоянно, и оторвать от неё взгляд очень сложно. Там мне захотелось впервые сделать несколько кадров под водой: телефон позволяет делать снимки без всяких чехлов, и наконец-то я увидел это озеро под другим ракурсом.

Тест смартфона HONOR Х9с под водой.

Корпус смартфона может похвастаться защитой от воды и пыли, которая предотвращает попадание воды внутрь устройства. Производитель сообщает, что HONOR Х9с прошел тестирование на работоспособность после погружения в воду на глубину до 25 см в течение 5 минут – и мою проверку он тоже выдержал с честью.

С каждым километром пути температура падала всё ниже. Заехав в Кош-Агач, температура упала до -30 °C, ночью было -40 °C. Прогулку по горам в такую погоду HONOR Х9с выдержал. То, что он будет работать, я не сомневался, но что будет работать весь день — это меня удивило.

Устройство поддерживает до 20 часов аудиовызовов при температуре +55°C и до 30 часов при температуре -30°C. Кроме того, интеллектуальная система управления энергопотреблением на базе AI позволяет HONOR X9c поддерживать до 50 минут непрерывных вызовов даже при уровне заряда всего 2%.

Район Кош-Агач, вблизи границы Монголии, практически лишен деревьев. Снято на HONOR Х9с

Поддержка управления мокрыми руками позволяет использовать смартфон даже влажными или жирными пальцами, что делает HONOR X9c надежным спутником для любых путешествий. Единственное, с чем я столкнулся – это «залипание» тачпада при касании замерзшими пальцами. Приходилось несколько раз нажимать на экран, чтобы сделать снимок. Но это не беда: побуждает больше двигаться и держать руки в тепле, чтобы продолжать съемку!

Один раз смартфон выскользнул из рук и прилетел на асфальт, но ударопрочность тоже оказалась на высоте.

Сверхпрочное стекло экрана и защитное покрытие задней панели обеспечивают устойчивость к повреждениям при падениях с высоты до двух метров. Так что можно не опасаться, что смартфон разобьется, если вы поскользнетесь с ним на льду зимой. И больше никаких царапин: экран HONOR X9c выдерживает до 3000 циклов трения о металл или дерево.

HONOR Х9с

Доехав до зимней стоянки в ущелье Малый Кошкарбас, вдалеке можно уже увидеть Монголию, а заодно моих любимых аргали — самых крупных горных баранов в мире. Они делят с домашним скотом одни пастбища; к людям осторожны и не подпускают близко.

В горах пасутся горные бараны — аргали. Снято на HONOR Х9с

Это была моя конечная точка: можно, глядя на все вокруг, вдохнуть полной грудью, закрыть глаза и повторить: «Пальцы через недельку отойдут, главное, техника не подвела!»

Текст и фото: Олег Кугаев. Музыка: вокально инструментальный ансамбль «Эре-Чуй», композиция «Аргымак - скакун»