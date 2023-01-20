realme Book Prime: отличный ноутбук для тех, кому нужно работать в путешествиях

Тот, кто работает удаленно, может позволить себе взять и сорваться в путешествие. Но чтобы выполнять рабочие задачи в срок, лучше иметь под рукой ноутбук, подходящий под все параметры надёжного спутника. Рассказываем об отличном варианте.

Вот вам загадка: кто может работать на пляже Турции в жару, в Териберке среди заснеженных тундр или в тропиках Таиланда во время муссона? Правильно – удалённый сотрудник со связью и классным ноутбуком.

Если вам повезло настроить рабочие процессы так, что они не требуют вашего присутствия в офисе, то вы можете почтить своим присутствием не только домашний диван и кофейню поблизости, но и другой город или даже страну. В любой момент можно устроить себе путешествие по доступным уголкам мира, продолжая при этом держать рабочий темп. Особенно если вы возьмете с собой компактный, легкий и мощный ноутбук – такой как realme Book Prime.

Не стоит забывать, что представителям многих профессий для выполнения качественной работы требуется больше, чем просто ноутбук с хорошим процессором. Без продвинутой системы охлаждения или приличного объема хранилища техника все равно может перегреваться или показывать слабую производительность. Именно поэтому realme Book Prime подойдет всем, кто равным образом ценит стиль, эффективность и удобство в работе.

Ниже – чуть подробнее о причинах, по которым именно этот ноутбук может стать вашим идеальным спутником в путешествиях и надежным коллегой в работе.

Единственный в своем роде

Начнем с козырей: realme Book Prime – единственный мощный тонкий ноутбук с жидкостной системой охлаждения стоимостью до 70 тысяч рублей.

Процессор Intel® i5-11320H 11-го поколения с оперативной памятью 16 ГБ дает огромный прирост производительности и обеспечивает плавную работу и широкие возможности для создания самого разного творческого контента, будь то монтаж видео, обработка фотографий, создание иллюстраций или работа с музыкальными треками.

Поддержкой процессора выступает жидкостная система охлаждения с испарительной камерой, которая позволяет увеличить производительность и мощность ноутбука на 50%. Такую высокоэффективную систему охлаждения обычно можно ожидать только от игровых ноутбуков премиум-класса стоимостью более 100 000 рублей.

Дисплей с высоким разрешением

Тем, кто работает с визуальным контентом, очень важна четкая и реалистичная картинка – роль играет и качество изображения, и цветопередача, и возможность максимального погружения в происходящее на экране.

У realme Book Prime с этим всё в порядке – на 2К дисплее Ultra-HD в 1,5 раза больше пикселей, чем на обычном 1080p дисплее. Вместе с яркостью в 400 нит и широким цветовым охватом 100% sRGB все это обеспечивает полный спектр цветов для реалистичности визуальных эффектов и позволяет легко считывать информацию даже на солнечной улице.

Легкий и стильный

realme Book Prime может похвастаться невероятным соотношением малого веса и толщины в 14-дюймовом ноутбуке, что будет особенно кстати в путешествиях. Гаджет весит всего 1,37 килограмма. Столько же весит, например, трёхмесячный котёнок, которого вы вряд ли устанете носить с собой хоть целый день – так же и с этим ноутбуком.

Он поместится и в рюкзак для путешествий, и в модный шоппер, и в деловую сумку. А ещё работать на таком будет действительно в удовольствие – приятная на ощупь поверхность алюминиевого корпуса (она достигается за счет специальной обработки) придаёт стильный внешний вид и выделяет владельца ноутбука среди остальных.

Быстрая зарядка и долгое время использования

В путешествии иногда возникают сложности с тем, чтобы держать всю свою технику заряженной – с realme Book Prime про эти сложности можно забыть. Всего за 30 минут он может зарядиться на 50% благодаря поддержке реверсивной зарядки Dart. Теперь будет удобно зарядить ноутбук в ближайшем ресторанчике, пока вы пьёте кофе или обедаете.

Ну а если зарядка полная, вы можете работать в любом удобном месте на протяжении 10-12 часов. Именно столько времени можно, например, наслаждаться видео в разрешении 1080Р на безрамочном экране. Такой большой показатель автономности для ноутбука с тонким корпусом – отличный результат, который достигается благодаря мощному аккумулятору на 54 Вт.

Ноутбук realme Book Prime заметно выделяется на рынке за счет своих премиальных функций, которые крайне редко можно увидеть в ценовой категории до 70 тысяч рублей. Поэтому если вы сейчас находитесь в поиске варианта, который не подведёт вас в путешествии и долго будет радовать своей компанией, рассмотреть realme Book Prime будет довольно кстати.

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