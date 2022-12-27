Робособаки Boston Dynamics украсили новогоднюю елку

Три робособаки объединились в команду для выполнения этой важной миссии по доставке нам новогоднего настроения.

Компания Boston Dynamics опубликовала на своем YouTube-канале ролик, на кадрах которого три робособаки Spot украшают новогоднюю елку. В начале видео появляется четырехногий Spot с большим красным бантом для украшения вершины елки. Робособака оглядывается, понимает, что одной ей не справиться, и уходит из кадра. Вскоре Spot возвращается — уже с двумя помощниками-роботами.

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Они присаживаются перед елкой, образуя подобие лестницы — и главный Spot взбирается на них, а затем цепляет красный бант на вершину елки. На экране появляется надпись с «Новым годом!», а затем конструкция из трех робособак рушится под смех съемочной группы. На данный момент новогоднее видео Boston Dynamics уже собрало под 800 тысяч просмотров, 39 тысяч лайков и почти 1,5 тысячи комментариев.

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