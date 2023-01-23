Российским туристам объяснили правила вывоза денег из страны

Россиянам запрещено вывозить больше этой суммы – эквивалента 10 тысяч долларов.

Федеральная таможенная служба (ФТС) разъяснила российским туристам правила вывоза наличных денег из страны. Россиянам, которые планируют поездки за рубеж, напомнили, что со 2 марта 2022 года временно запрещено вывозить иностранную валюту в наличных, если ее сумма (по официальному курсу ЦБ РФ на дату вывоза) превышает эквивалент 10 тысяч долларов США (686,6 тысячи рублей).

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«При одновременном вывозе наличной иностранной валюты различных государств необходимо произвести пересчет каждой вывозимой валюты в российские рубли по официальному курсу Центробанка, действующему на дату вывоза. Затем нужно произвести пересчет полученной в рублях суммы в доллары США по официальному курсу Центробанка, также установленному на дату вывоза», — рассказали в ФТС.

В ведомстве также отметили, что в том случае, если вместе с иностранной валютой вывозятся еще и российские рубли, а общая сумма превышает эквивалент 10 тысяч долларов США, то ее необходимо декларировать во всех вывозимых валютах.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян в январе полетят (или уже слетали) в Москву и Сочи, а самым популярным зарубежным направлением оказалась Турция.