С какого возраста можно давать ребенку гаджеты и как правильно это делать?

В наше время дети растут в мире современных технологий, и многие из них уже умеют пользоваться смартфонами и планшетами задолго до того, как начнут ходить в школу. Однако, это не означает, что родители должны спешить с тем, чтобы давать ребенку играть с гаджетами.

Важно понимать, что пользование такими устройствами имеет для детей как плюсы, так и минусы. С одной стороны, они могут помочь развить важные для взрослой жизни навыки, например, быстро находить информацию или использовать приложения для решения разных задач. С другой – чрезмерное пользование гаджетами может привести к проблемам со зрением, нарушениям сна, а также к проблемам социального развития.

Исследования показывают, что детям можно разрешать пользоваться гаджетами с 2-3 лет, однако, вместе с тем, рекомендуется ограничивать время, которое ребенок проводит за экраном.

Один из наиболее важных факторов, который следует учитывать, — это не просто количество времени, которое ребенок проводит за экраном, а качество этого времени. Например, можно скачать развивающие игры и приложения, с помощью которых ребенок сможет тренировать свою логику. Такое проведенное за гаджетами время будет действительно качественным и полезным.

Безусловно, выбор устройства должен соответствовать запросу. Рекомендуется подбирать гаджет с относительно большим экраном и сертификатом защитой зрения, чтобы не ставить здоровье ребенка под угрозу, а также подумать о "безопасном" корпусе.



Желательно, чтобы устройство имело защитный чехол, который можно было бы использовать в качестве подставки и переноски для максимального комфорта использования. Некоторые «детские» планшеты можно купить сразу вместе с чехлом-переноской.

К примеру, детский планшет HUAWEI MatePad SE идет в комплекте с чехлом, выполненным из экологически безопасного силикона, что делает устройство прочным и устойчивым к падениям и загрязнениям. Помимо этого, на чехле имеется удобная силиконовая ручка, что дает возможность ребенку с комфортом брать планшет с собой.

Также данный планшет поддерживает различные технологии для защиты зрения детей. Специально встроенный модуль регулирует цвет отображаемого контента, обеспечивая защиту глаз от синего света и мерцания, подтвержденную сертификатами TÜV Rheinland. Помимо этого, планшет способен менять цветовую температуру объектов, предотвращая развитие близорукости у ребенка.

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Подобный гаджет может быть полезен и для педагогических целей. Многие учёные утверждают, что использование планшетов и образовательных приложений поможет значительно повысить способность детей к получению знаний, ведь так процесс обучения превращается в увлекательную игру, которая усиливает интерес детей к учебе.



Например, в таком формате ребенок может получать первые знания об устройстве мира и начать изучение иностранных языков. Как правило, в планшетах, в зависимости от бренда и ОС, имеется фирменный магазин приложений. В случае с вышеуказанным планшетом скачать образовательные приложения можно из магазина приложений AppGallery.

Однако, ученые также предупреждают о потенциальных негативных последствиях, связанных с длительным использованием гаджетов. Исследования показывают, что дети, проводящие много времени за экраном, могут испытывать проблемы со сном и повышенную тревожность. Поэтому важно контролировать это время, и не допускать длительного использования гаджетов, особенно перед сном.

Детям от 2 до 5 лет стоит использовать гаджеты не более 1 часа в день, детям постарше – до 2-х часов.

Помимо этого, психологи советуют «договариваться» с детьми по поводу других правил использования техникой. Например, не использовать устройства за столом или в кровати и играть в игры только после сделанных уроков.



Подобные правила, установленные с самого начала, научат ребенка самоконтролю и дисциплине.



Для более качественного контроля за времяпровождением ребёнка в некоторых планшетах есть функция просмотра истории использования устройства, например, какие приложения ребёнок посетил за определённый период и в каких провёл большего всего времени.

Также важно учитывать возраст ребенка при выборе гаджета. Некоторые устройства могут быть слишком сложными и неподходящими для маленьких детей, что может привести к негативным последствиям.



Многие родители допускают ошибку, давая своему ребёнку свой смартфон. В таком случае ребёнок может случайно удалить какую-то информацию, а также увидеть совсем недетский материал. Решение потратиться на «детский» планшет позволит контролировать сайты и приложения, которые посещает ребенок, обезопасить свои личные данные, а также установить ограничения на время использования.



Некоторые планшеты имеют два режима: один – для родителей, с полным функционалом обычного планшета, второй — детский, который позволяет закрывать доступ к нежелательному контенту, а также имеет функцию ограничения на время использования планшета.

В заключении можно сказать, что практически любой гаджет при правильном использовании и соблюдении всех вышеперечисленных советов может стать полезным инструментом, способствующим развитию ребёнка и раскрывающим его таланты.



При покупке «детского» устройства следует обращать внимание на его функционал, есть ли упомянутые функции просмотра истории приложений, взрослый и детский режимы, сертификат защиты зрения и так далее.



Но все же не стоит забывать о бесценных возможностях, которые дарит детство, например, проводить больше времени на свежем воздухе, играть с друзьями в догонялки и изучать флору и фауну соседнего парка.