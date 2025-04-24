Как помочь себе в сезон аллергий? Робот-пылесос от Dreame, который может все

В города приходит долгожданная весна, солнце, тепло. Вместе со сменой сезонов наступает еще один сезон — аллергий. Но на защиту от пыльцы и других аллергенов встает робот-пылесос Dreame L10s Pro Ultra Heat.

Робот-пылесос Dreame L10s Pro Ultra Heat моет начисто горячей водой, отлично пылесосит в углах и у стен, а еще у него есть специальный режим для чистки ковров. Рассказываем подробнее про эту чудо-технику.

Итак, во-первых, благодаря технологии MopExtend™ Dreame L10s Pro Ultra Heat решает проблему, характерную для многих роботов-пылесосов: их круглая форма не позволяет эффективно очищать зоны у плинтусов и в углах. Эта модель оснащена инновационным механизмом – выдвижной боковой щеткой и одной из швабр. Функция активируется по мере необходимости, позволяя устройству охватывать уборкой даже самые труднодоступные участки и обеспечивать чистоту вдоль стен и в углах.

В приложении предусмотрено три режима взаимодействия пылесоса с ковровыми покрытиями. Первый – робот-пылесос убирает ковры вместе с остальной поверхностью, при этом автоматически поднимает швабры на 10 мм и отключает подачу воды. Второй вариант позволяет отложить очистку ковров и обработать их отдельно после завершения основной уборки. Также доступен режим, при котором Dreame L10s Pro Ultra Heat полностью объезжает ковры, избегая их во время уборки.

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С Dreame L10s Pro Ultra Heat регулярное обслуживание после каждой уборки больше не требуется. Благодаря станции самообслуживания мусор автоматически перемещается из пылесборника в просторный мешок объемом 3,2 литра, а вместительного резервуара для чистой воды на 4,5 литра хватает на длительное время работы. В отличие от предыдущих моделей серии L10, эта версия не нуждается в специальном картридже для моющего средства — его можно доливать в специальный отсек при необходимости. Кроме того, предусмотрена возможность подключения устройства к системе водоснабжения и канализации, что делает эксплуатацию еще удобнее

В Dreame L10s Pro Ultra Heat внедрены технологии искусственного интеллекта, что обеспечивает еще более эффективную уборку. Робот-пылесос умеет распознавать различные предметы на полу, правильно их определять и аккуратно объезжать. Благодаря интеллектуальным алгоритмам устройство также анализирует планировку помещений и тип покрытия в каждой комнате, чтобы выбирать наилучший маршрут для уборки.