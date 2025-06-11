Смартфон для настоящих приключений: полевые испытания Infinix NOTE 50 Pro+

Отдали новый Infinix NOTE 50 Pro+ 5G+ на «тест-драйв» профессиональному путешественнику, фотографу и блогеру – Александру Мазурову. Он взял его в путешествие по лесам Ленобласти и поделился своими впечатлениями от того, как смартфон показал себя в полевых условиях.

Когда отправляешься в путешествие, где есть только ты, природа и техника, от телефона ждёшь не просто связи. Хочется, чтобы он был твоим напарником: надёжным, мощным и — главное — незаметным, когда работает как надо. Именно так я испытал новый Infinix NOTE 50 Pro+ 5G+, взяв его с собой в экспедицию по северным лесам любимой Ленинградской области. Ниже — впечатления не из студии, а с маршрута, где нет розеток, но есть дождь, холод, рассветы и магия света сквозь листву.

Зарядка: правда очень быстро

Очень порадовала скорость зарядки: за время обычной поездки на машине — буквально 30–35 минут — телефон почти полностью заряжается. Это ощущается как свобода: не нужно искать розетки, паниковать при 15% и планировать день вокруг зарядки. Всё быстро, просто и без перегрева — заслуга 100 Вт быстрой зарядки и кремний-углеродной батареи на 5200 мАч.

Ещё один приятный бонус: в комплекте уже идёт 30-ваттная беспроводная зарядка. Это оказалось удобно на практике — просто положил телефон во время обеда или отдыха, и заряд пополняется. Поддержка мощности до 50 Вт даёт ощущение запаса — можно использовать любую совместимую беспроводную платформу в дороге или на базе. И никакой возни с проводами — особенно актуально, когда вокруг грязь, пыль, влага.

Но, пожалуй, главное открытие — это функция обратной (реверсивной) зарядки. В путешествии — это буквально спасение. Я заряжал от телефона свои наушники, и при этом батарея смартфона почти не пострадала. Всё благодаря ёмкому аккумулятору, который держит заряд уверенно, даже при активной нагрузке. В условиях природы, где нет доступа к розетке, или если просто забыл пауэрбанк, телефон становится не просто рабочим инструментом, а настоящим мобильным хабом. Камера, связь, резерв питания — всё в одном.

Ценность этой функции особенно ощущается, когда живёшь в палатке или находишься вдали от цивилизации. Один телефон — и ты спокойно работаешь, фотографируешь и при необходимости помогаешь зарядом другим устройствам. Это ощущение автономности очень ценное для любого фотографа-путешественника.

После нескольких дней в полях могу с уверенностью сказать: даже при активной съёмке, включённом GPS, Wi-Fi и частых сессиях с камерой, телефон стабильно доживал до вечера. Я мог весь день снимать, слушать подкасты, писать заметки — и не переживать, что останусь без связи. Именно так и должен работать смартфон в реальном путешествии.

Камеры: позволяют снять большинство сюжетов на природе

Я снимал на основную 50 МП камеру, и скажу честно — цветопередача очень приятная, баланс белого стабильно адекватный даже на утреннем тумане и в закатной рыжине. Особенно порадовало, как ведёт себя широкоугольная камера: нет засветов по краям, картинка чистая, ровная — именно то, чего часто не хватает другим смартфонам.

Съёмка на озере на закате — отличный тест для цветопередачи и динамического диапазона. Камера уверенно справляется с мягким светом, не заваливает ни небо, ни тени. Вода с характерным бликом, отражения, небо и деревья — всё читается, очень живо передаётся атмосфера.

Очень хорошо отработали зумы — 3х (оптический) и 6х (цифровой без потери качества): детализировано, без «мыла», и главное — отличная стабилизация. Я снимал на ходу, в движении, и всё равно получил чёткие кадры. Это спасает, когда ты идёшь по лесу и не хочешь тянуться за штативом каждый раз.

А вот как работает телефото (зум) — уточка на воде снята на зумовом объективе, при этом стабилизация сработала идеально. Никакой тряски, всё чётко, даже на приближении — идеальный инструмент, если не хочется пугать животных, подходя близко.

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Но, наверное, самое большое открытие для меня — это макрорежим. В лесу я буквально погрузился в микромир: мох, капли на паутине, кора дерева — всё раскрывается заново, с деталями, которые обычно ускользают. Макро на этом телефоне не просто маркетинг — это рабочий инструмент.

Вот, к примеру, один из снимков, сделанных на макрорежиме — тонкий узор папоротника. Камера позволила вытащить мельчайшие детали. Цвета при этом естественные, насыщенные, без искусственного перенасыщения. Для съёмки фактур и деталей в лесу — настоящий помощник.

Также прикреплю снимки с пейзажами, лодками, птицами и мелкими деталями на воде, снятые на разные режимы камеры. Это наглядно показывает универсальность Infinix NOTE 50 Pro+ 5G+ — будь то макро, пейзаж или съёмка на приближении.

Прочность и защита: телефон не боится испытаний

Я путешествую налегке, и телефон у меня всегда в рюкзаке или в кармане куртки. Погода бывает разной — от дождя до морозного ветра. У Infinix NOTE 50 Pro+ 5G+ прочные металлические рамки ArmorAlloy™, и они себя оправдали — не боишься, что телефон треснет от первого падения. Плюс специальная защита корпуса ShockAbsorb — и это не пустой звук: телефон выдержал несколько падений на мокрую землю без последствий.

Мониторинг здоровья: полезный спутник

Я попробовал новую фичу Bio-Active Halo — телефон отслеживает пульс, уровень кислорода в крови, и даёт рекомендации по здоровью. Это удобно в дороге: можно быстро проверить самочувствие после восхождения или длительного перехода. Особенно в горах или в условиях повышенной нагрузки — хороший способ держать себя под контролем.

ИИ-инструменты: DeepSeek — и для фото, и для текста

Особое внимание хочу уделить встроенному ИИ-помощнику на базе DeepSeek — это действительно полезная вещь, особенно в полевых условиях, когда всё нужно делать быстро.

Во-первых, DeepSeek помогает в рабочих задачах с текстом — от организации заметок до составления черновиков прямо на телефоне. Можно надиктовать идею, и ИИ тут же структурирует её в связный текст. Это удобно, когда пишешь путевые заметки на бегу или готовишь подписи к снимкам.

Во-вторых, фотофункции с ИИ тоже впечатляют. Работает отличный инструмент для вырезания объектов с фотографий — буквально выделяешь пальцем нужный фрагмент, и он мгновенно отделяется от фона. Можно вставить его в другую сцену, отправить как стикер или использовать в коллаже. Проверено: работает точно, даже по сложному фону, без артефактов и лишних краёв.

Итог: смартфон, который не боится природы

Infinix NOTE 50 Pro+ 5G+ — это не просто стильный девайс. Это рабочий инструмент, который справляется с тем, что я ему даю в поле. Он быстро заряжается и отлично держит заряд, круто снимает, не боится ударов и даже помогает следить за собой. Если вы — путешественник, фотограф, да и просто человек, который любит надёжную технику — смартфон точно стоит попробовать.