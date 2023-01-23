Свинья в Гонконге сама убила мясника, который пытался ее зарезать

Да, такое тоже случается.
В Гонконге мясник погиб, пытаясь забить свинью тесаком длиной 40 сантиметров. Все случилось так: 61-летний сотрудник скотобойни оглушил домашнее животное, чтобы зарезать его. Но свинья внезапно пришла в себя и напала на мужчину. Тот стал сопротивляться, ну и очень неудачно упал на свой же тесак. Вскоре после этого на скотобойню пришел коллега пострадавшего — и нашел того лежащим на полу.
В руке мужчина сжимал тесак, а на его левой ноге зияла глубокая рана. Коллега немедленно вызвал врачей: пострадавшего госпитализировали, но медикам оставалось лишь констатировать его смерть. Полицейские уже начали расследование инцидента, в ходе которого будет установлена точная причина смерти сотрудника скотобойни.
Ранее сообщалось, что в штате Андхра-Прадеш (Индия) петухи зарезали двоих мужчин, которые пришли на петушиные бои.
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