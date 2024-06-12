TECNO запускает фотоконкурс «CAMON, я так вижу»

Бренд смартфонов и умных устройств TECNO организовал фотоконкурс «Camon, я так вижу», который призван показать: мир вокруг прекрасен и разнообразен. Всё что нужно, чтоб ощутить это ー свежий и нестандартный взгляд на привычные вещи и места, которые окружают нас каждый день.

Фотоконкурс посвящен выходу нового поколения камерофонов TECNO CAMON 30 с продвинутой системой камер и обновленным дизайном. Все модели серии выделяются улучшенными фото- и видео- возможностями, обновленным дизайном и высокой производительностью.

Конкурс начался 7 июня и проходит до 31 июля в официальной группе TECNO ВКонтакте. Каждые две недели бренд будет публиковать креативную тему для съемки фото и видео на смартфон, которой должны следовать участники.

Результат нужно выложить на своей странице ВКонтакте с хештегом #CamonЯтаквижу и рассказом, почему для съемки был выбран именно такой сюжет.

Все желающие получат шанс выиграть смартфон TECNO CAMON 30 Pro 5G, наушники TECNO TRUE 1 и другие призы.

Продвинутый смартфон CAMON 30 Pro 5G оснащен 50 Мп основной камерой с сенсором Sony IMX890 и оптической стабилизацией OIS. Смартфон способен снимать видео 4K 60 к/с не только на основную, но и на ультраширокоугольную и фронтальную камеры. Смартфон также выделяется процессором MediaTek Dimensity 8200 Ultimate и объемом внутренней и оперативной памяти 512 Гб + 12 Гб с возможностью расширения до 24 Гб.

А наушники TRUE 1 выделяются функцией активного шумоподавления до 42 дБ с шестью микрофонами, что позволяет исключить любые внешние шумы. Благодаря разработкам аудио-лаборатории TECNO, наушники True 1 создают эффект вакуумной камеры, где нет никаких лишних звуков. Наушники также выделяются кейсом из бархатистого материала Soft Touch, временем автономной работы до 45 часов и диапазоном звучания 18 Гц – 45 кГц.