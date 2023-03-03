Технологично, полезно, необычно: идеи подарков к 8 марта

Тюльпаны и сковородки – это, конечно, хорошо. Но вот вам подборка чуть более свежих идей для подарка своим любимым женщинам на 8 марта. На любой вкус: для рабочих задач, любимых хобби, создания атмосферы и поддержания красоты.

1 Карманный помощник: смартфон Camon 19 Pro

Camon 19 Pro

Два главных плюса для любительниц красивых ракурсов и стильных гаджетов – камера и дизайн. Всё это можно найти в Camon 19 Pro, так что такой подарок будет сочетать в себе двух зайцев – красоту и функциональность.

Cмартфон обладает основной камерой в целых 64Мп с RGBW-модулем – это позволило ему заполучить улучшенные характеристики для фотосъемки любого плана, в том числе съёмки в тёмное время суток. Вместе с этим при съёмке используется система датчиков, которая обрабатывает свет по аналогии с человеческим глазом – в итоге можно сделать красочные и «живые» кадры. Яркие фотографии получатся даже при недостаточной освещенности!

Смартфон также оснащен 50Мп камерой с 2Х оптическим зумом. Благодаря фокусному расстоянию 50 мм можно снимать видео и фото с четкой и резкой проработкой портретов, а эффект боке дополнительно выделяет объект съемки и размывает фон.

Что по дизайну? CAMON 19 Pro отличается ультратонкой рамкой корпуса – это раз. Она обрамляет дисплей и способствует полному погружению в визуальный контент. Корпус покрывают миллионы сверкающих частиц – это два. Они формируют изящный дизайн и препятствуют появлению отпечатков пальцев (никто не любят «заляпанные» поверхности смартфона, сгласитесь).

Приятный бонус: экран сделан так, что в нём ослаблен уровень синего цвета – меньше нагрузка на глаза во время блуждания по лентам соцсетей.

2 Подруга-советчица: умная колонка VK Капсула Нео

Кто включит музыку под любое настроение, подскажет рецепт вкусных блинов и перескажет последние сплетни из переписки с подругой? Конечно, приветливая Маруся – голосовой помощник, который обитает в стильной колонке от VK Капсула Нео.

VK Капсула Нео помещается на ладони и является полноценной умной колонкой с голосовым управлением. Она выполнена из приятного на ощупь матового пластика, габариты — 9 см в высоту и 7,5 см в ширину, а вес вместе с адаптером — всего 430 г. Цифровой светодиодный дисплей VK Капсула Нео адаптируется под освещение в помещении и показывает время, погоду и другие данные. В комплекте с устройством идет набор стикеров, с помощью которых можно кастомизировать колонку.

Голосовой помощник Маруся умеет отправлять и читать сообщения, ленту ВКонтакте, включать треки из плейлистов пользователя, его друзей и кумиров в соцсети, сказки, подкасты, фильмы из онлайн-кинотеатра Wink, управлять устройствами умного дома более чем 50 производителей, запускать обучающие викторины и тренажеры.

3 Сделать саундтрек своей жизни: беспроводные наушники realme Buds Air 3S

Если вы подсматриваете подарок для настоящего меломана или занятой бизнес-леди, то присмотритесь к новым realme Buds Air 3S с 4-мя микрофонами, алгоритмом шумоподавления во время звонков и глубоким насыщенным звуком. Ответ на звонок контролируется с помощью легкого прикосновения, а в интуитивно понятном приложении realme Link можно с легкостью настроить управление наушниками в соответствии с собственными привычками.

Еще одна отличительная особенность — трендовый и изящный дизайн, вдохновленный музыкальной шкатулкой — новый квадратный кейс обладает прозрачной крышкой и скругленными краями. Наушники обладают водонепроницаемостью со степенью защиты IPX5, что позволит заниматься спортом даже в непогоду.

Время автономной работы (наушники вместе с кейсом) — 30 часов.

4 Голливудская укладка: стайлер и выпрямитель Polaris Digital PRO

Индивидуальность и природную красоту можно подчеркнуть не выходя из дома c помощью гаджетов для ухода – и никаких салонов! Polaris разработал коллекцию приборов Digital PRO, с которой можно почувствовать себя голливудской дивой (правда, парикмахером-стилиста тоже придется выступать в единственном лице). Стайлер и выпрямитель для волос созданы в одном стиле, нагреваются за 15 секунд и помогают сделать просто роскошные прически перед собственным зеркалом.

Стайлер PHS 2533KT Digital PRO с пятью режимами нагрева (от 120 до 200 ⁰С) завивает филигранные локоны. Безопасный наконечник предупреждает контакт с горячей поверхностью.

А выпрямитель PHS 5012KT Digital PRO создает эффект идеальных прямых волос или мягких завитков. Он тоже обладает термостойким напальчником, который убережет от случайных ожогов.

Оба гаджета имеют технологию покрытия пластин DuoCeramic, которая защищает и обеспечивает легкое скольжение по локонам. А отрицательно заряженные ионы снижают вред регулярных укладок, так что красивая прическа может стать приятным повседневным дополнением, а не специальным событием к праздникам.

5 Бережный уход за кожей лица с Abrau Cosmetics

Красивый набор подходящей косметики – и бутылочку вина заодно. Отличный подарок для любой дамы, мы считаем. Особенно если это коллекция средств от Abrau Cosmetics — молодого косметического бренда, который входит в ГК «Абрау-Дюрсо». Продукты Abrau Cosmetics — это превосходная основа ежедневного ухода за собой.

Недавно компания выпустила две новые коллекции средств для ежедневного ухода, отвечающие разным потребностям кожи, — для нуждающейся в дополнительном питании и для склонной к жирности. Готовые средства финально тестировали на себе создатели бренда, чтобы выбрать лучшие образцы. Объединяет две коллекции пейзаж с изображением панорамы озера Абрау, вдохновившим основателей бренда. Продукты представлены в новых минималистичных флаконах из матового стекла в пастельных тонах.

Коллекция Abrau Cosmetics Delicate направлена на интенсивное увлажнение и бережное питание чувствительной кожи. В ее составе — деликатный очищающий мусс на основе экстракта виноградной косточки, увлажняющий тоник и легкий крем для лица.

Коллекция Abrau Cosmetics Balancing так же представлена тремя средствами: балансирующим гелем для умывания, себорегулирующим тоником и легким дневным кремом. Они помогут поддержать оптимальную работу сальных желез и нормализуют кислотно-щелочной баланс кожи — именно его нарушение приводит к воспалениям, жирному блеску и расширенным порам.

5 цветочных обычаев разных народов мира читать

6 Ветер перемен: фен VITEK VT-2378

Реклама

Фен VITEK VT-2378 по достоинству оценят все, кто следит за своими волосами и прической, а заодно – за последними достижениями техники в области красоты и здоровья. Прибор оснащен профессиональным мотором, который обеспечивает устройству беспрецедентную надежность и долговечность в работе. Этому же способствует и защита от перегрева, предусмотренная в приборе.

Решетка фена имеет инновационное покрытие Tourmaline Ionic – при нагревании оно образует отрицательные ионы, которые снимают статическое электричество и буквально запечатывают чешуйки волос. А технология Avocado Oil помогает сделать волосы мягкими, послушными и блестящими.

В комплекте имеются три варианта насадок: для прикорневого объема, концентратор и диффузор. Первая позволяет создавать пышные прически. Концентратор способствует воздействию воздушного потока строго на определенные пряди. А диффузор обеспечивает более бережную сушку волос и создание дополнительного прикорневого объема. Зафиксировать прическу поможет функция подачи холодного воздуха.

7 Аромадиффузор

Необычный подарок для тех, кто любит создавать свою атмосферу повсюду: компактный автоматический аромадиффузор от АромаКо в версии Auto & Desktop. Его можно поставить дома (и адаптировать ароматы под каждый день), установить в машине, взять с собой на занятия йогой, в офис или даже на свидание. С аромадиффузором можно сделать так, что дома будет всегда уютно пахнуть свежей выпечкой, на рабочем месте – бодрящими цитрусами, а в машине будут витать весомые древесные ароматы. Не можете уснуть – включите лаванду, трудно проснуться – используйте аромат кофейных зерен.

В диффузоре от АромаКо используется инновационная технология ароматизации NanoDropletTechnology, которая применялась для ароматизации дорогих бутиков. Это элегантное решение для интерьера: устройство выполнено в стильном алюминиевом корпусе и придётся по вкусу почитателям стиля хай-тек. Система соединяется так, что устройство кажется монолитным – это придает ему футуристический вид.

В съемный картридж нужно залить свой любимый аромат, который подходит под ваше настроение. Управление аппаратом производится через удобное приложение к смартфону – а работает он абсолютно бесшумно. В автомобиле пригодится уникальная сенсорная система диффузора – он будет работать, когда машина заводится, и выключится, когда мотор заглушат. Время работы – до 60 часов подряд, площадь покрытия – около 20 кв.м.

8 Любовь с первого взгляда: тушь с эффектом наращенных ресниц от Faberlic

Подарок для тех, кто не любит отмечать 8 марта или не хочет никаких серьезных сюрпризов, но будет рад небольшому полезному презенту. А также для тех, кто хочет измерять длину ресниц не в ценниках салона, а в восторженных взглядах – тушь Next Level от Faberlic. Широкая щеточка с густо расположенными щетинками идеально прочесывает ресницы, прокрашивая их по всей длине – и дарит на 200% более эффектную длину и манящий объем.

Итальянская формула содержит уникальную смесь восков, придающих ресницам объем и эластичность, обеспечивая защиту от ломкости. Разумеется, продукт протестирован и одобрен дерматологами и офтальмологами.

Совет: Для лучшего разделения ресниц наносите тушь зигзагообразными движениями по направлению снизу вверх. При необходимости можно повторить!

9 Обустройство домашнего кинотеатра с телевизором Hisense U8HQ Mini-LED

Марафоны сериалов, романтические свидания за просмотром трогательного фильма и даже включенные на фоне во время домашних дел трансляции будут гораздо насыщеннее и приятнее, если устраивать их с телевизором Hisense серии Mini-LED. Телевизоры данной серии усовершенствованы светодиодами Mini-LED. Они в 50 раз меньше обычных и созданы для точной передачи глубокого черного цвета и самых ярких оттенков. Такая технология помогает достичь невероятной реалистичности!

Например, телевизор Hisense U8HQ Mini-LED обеспечит высокое качество изображения по всем параметрам: «живые» цвета, высокая контрастность, четкая и плавная передача движения и отчетливые детали. А специальные системы доставят звук в каждый уголок комнаты, создавая трехмерное звучание.

С таким телевизором вы сможете почувствовать себя в личном камерном кинотеатре: фильмы можно будет смотреть так, как и задумал режиссер – с сохранением и передачей всех оттенков, погружением в атмосферу через звук.

Другие плюсы телевизора Hisense U8HQ: мощный графический процессор, наличие игрового и спортивного режимов. Кроме того, он имеет сертификат IMAX Enhanced, то есть соответствует строгим стандартам производительности в отношении режима просмотра, разрешения, цвета, яркости, контрастности и точности воспроизведения звука.

10 Готовить быстро и вкусно: вместе с миксером Starwind SPM5182

Планетарный миксер Starwind SPM5182 сочетает в себе высокую мощность 1000 Вт и 6 скоростных режимов работы. Прибор позволяет выбрать наиболее подходящую скорость для приготовления теста или взбивания кремов. Объемная чаша на 5,5 л и 3 съемные насадки выполнены из качественной нержавеющей стали.



Чтобы избежать разбрызгивания продуктов, в комплекте предусмотрен защитный обод с отверстием для насадок. В основании корпуса установлены круглые резиновые ножки-присоски. Они обеспечивают устойчивость миксера и предотвращают вибрацию во время работы. Стильный дизайн и обтекаемая форма Starwind SPM5182 отлично впишутся в атмосферу любой кухни.

11 Все проще: отпариватель Hyundai H-US02259

Напольный отпариватель помогает решить проблему долгой и утомительной ежедневной глажки одежды. Hyundai H-US02259 предназначен для длительного вертикального и горизонтального отпаривания, он придаст одежде презентабельный внешний вид за считанные секунды, разгладив даже сильные складки на тканях.



Помимо разглаживания модель также продезинфицирует вещи паром. Hyundai H-US02259 обладает 4 режимами подачи пара для любых типов тканей. Время нагрева отпаривателя составляет 60 секунд, поэтому привести вещи в порядок прямо перед выходом не составит труда. Объема резервуара для воды 1,6 л. хватит до 40 минут непрерывной работы.