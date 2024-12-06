Тест нового ноутбука Acer Swift Go 14: продвинутые AI-технологии и мощная начинка

Где нам только не приходиться работать, кроме любимого офиса на Полковой улице. В самолете, пролетая над самым глубоким озером планеты, сидя на завалинке в далекой поморской деревне, в отеле в центре гудящего мегаполиса. Ноутбук в современном мире — это и развлекательный центр и, одновременно, мобильный офис. Пожалуй, задача найти сбалансированный ноутбук для самых разных целей, выполнена: наша редакция тестировала новинку от Acer и мы отобрали 6 главных характеристик, которые выделяют этот ноутбук от других.

Тестовый образец

В распоряжении редакции была модель Acer Swift Go 14 SFG14-73-70EH 14".



Дисплей: OLED.

Процессор: Intel Core Ultra 7 155H 1.4ГГц, 16-ядерный.

Оперативная память: 16ГБ LPDDR5x.

Накопитель: 1ТБ SSD, Intel Arc.

Система: Windows 11 Home.

1 AI технологии

Без нейросетей, сами знаете, сложно сегодня представить жизнь. Компьютерные математические модели, работающие без алгоритма, используют в разных сферах – первые грузовики, управляемые компьютером, в тестовом режиме уже едут по трассе от Москвы до Казани, умные комбайны под руководством искусственного интеллекта убирают урожай, роботы помогают в сложных хирургических операциях. В Acer Swift Go 14 AI-технологии тоже играют важную роль, облегчая жизнь владельцу ноутбука.



К примеру, во время видеоконференций искусственный интеллект вашего Acer автоматически улучшает звук и изображение — очищает голоса собеседников от посторонних шумов, эффектно размывает фон, при слабом освещении повышает четкость картинки. Кроме того, Acer Swift Go 14 позволяет использовать возможности умного приложения AcerSense (открывается нажатием отдельной клавиши) — тут и диагностика оборудования, обновление приложений, оптимизация работы ноутбука.

2 Мобильность

Одно из главных качеств для ноутбука: насколько свободно ты можешь использовать устройство вдали от дома (и розетки). Если берешь в руки Acer Swift Go 14, то первым чувствуешь, насколько мало он весит. Несмотря на металлический корпус (сплав алюминия и магния, помимо того, что выглядит эффектно, еще и добавляет Acer Swift Go 14 прочности и надежности), ноутбук весит всего 1,36 кг.

Мобильный офис, переносная система развлечений, называйте как хотите, но ноутбук, по нашему опыту, действительно, вполне универсальное устройство, которое всегда можно иметь под рукой (и эта рука, что немаловажно, не устанет его носить).

Супертонкий, его легко переносить с места на место.

Acer Swift Go 14 дает владельцу свободу: благодаря энергоэффективной архитектуре микросхем, которую использует Acer, ноутбук может работать долгое время без подзарядки. Acer Swift Go 14 легко переживет и долгое путешествие в поезде и полный рабочий день где-нибудь на скамейке в карельском горном парке, ну или, если вам больше по душе, в столичном коворкинге – без зарядного устройства.

3 Экран

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Экран, кто будет спорить, одна из главных деталей ноутбука. Какой бы мощной ни была техническая начинка, посредственное изображение может легко испортить отдых и работу. Все прелести нового блокбастера потеряются в дефектах несовершенной картинки, ну, а низкая яркость экрана заставит долго искать идеальную тень, если вы, скажем, захотели провести рабочий день на улице где-нибудь вне офиса.



У Acer Swift Go 14 есть две версии модели – с экраном OLED 14 и 16 дюймов. В обоих случаях вы получаете разрешение 2880×1800 и режим HDR. Яркое (400nit) и контрастное (1,000,000:1) изображение позволяет комфортно работать на улице даже в самый солнечный день.



При этом у Acer огромный и удобный тачпад, который занимает на 44% больше площади палмреста, чем в прошлых моделях, а еще покрыт для защиты стеклом Corning Gorilla Glass, которое делает его устойчивым к повреждениям. Кстати, удобства добавляет и то, что Acer Swift Go 14 раскрывается на 180 градусов.

4 Память и производительность

С техническими характеристиками у ноутбука тоже все в порядке. К примеру, здесь установлены 16 ГБ DDR5 оперативной памяти работающие на скорости 6400 МГц, благодаря этому Acer Swift Go 14 может работать с приложениями, которые очень требовательны к ресурсам, а еще открывать несколько программ, свободно переключаясь между ними. В связке с 16-ти ядерным процессор Intel Core Ultra 7 155H Meteor Lake с частотой 1.4 ГГц ноутбук превращается в, действительно, мощный инструмент для работы и отдыха.



Пострелять злодеев (на хороших настройках на Full HD) в современном «бумершутере» – пожалуйста, работать с обработкой больших видео-файлов — с такими задачами Acer Swift тоже справляется легко. Ну, а для хранения всех данных с лихвой хватит SSD диска на 1 терабайт.

5 Безопасность

Мошенники с каждым годом наращивают свои возможности, придумывают новые способы доступа к чужой информации – будь то данные банковских карт, личная переписка. Можно быть уверенным, что никто не получит доступ к компьютеру: у Acer Swift Go 14 есть датчик отпечатка пальца. Вебкамера оснащена шторкой, которую можно закрыть, пока вы не на связи. Кроме того, ноутбук оснащен системой защиты от взлома Secured-Core PC, которая не позволят злоумышленникам внедрить в систему вредоносный код.

6 Оснащение

Такие мелочи, как доступ в интернет кажутся нам вполне обыденными, между тем, и тут нет предела совершенству. Ноутбук оснащен приемником Wi-Fi 7 последнего поколения, он позволяет еще быстрее подключаться к сети и делает соединение еще более быстрым (почти в два раза) стабильным и надежным.



Еще одно из достоинств компактного Acer Swift Go 14 – к нему можно комфортно подключать дополнительные устройства, разъемов хватает: есть 2 порта USB-C с поддержкой thunderbolt 4 и HDMI и, конечно, разъем для наушников.

Итог

Фильмы в большом разрешении, игры, «тяжелые» презентации, работа в нескольких ресурсоемких приложениях – со всем этим Acer Swift Go 14 отлично справляется благодаря своей мощной технической начинке. Из других безусловных достоинств — малый вес и внушительное время работы от аккумулятора. Ну и, конечно, отдельно стоит отметить AI-технологии, которые интегрированы в ноутбук, они существенно помогают пользователю в самых разных моментах (будь то совещание по видеозвонку или запись подкаста).



Резюме: новинка от Acer крайне сбалансированное устройство, которое одинаково подойдет как тем, кому нужен ноутбук для работы (от офисных работников до дизайнеров), так и тем, кто использует ноутбук для развлечений. Рекомендуем!