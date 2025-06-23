Тест смартфона в карельском лесу

Москва — Карелия — Москва. Больше двух тысяч километров асфальта, сосен и разговоров. Мы выехали затемно — с полным баком и почти полной зарядкой смартфона iQOO Z10. Цель — доехать до хаски-фермы Виктора Симонова, полярного путешественника и главного человека по северным собакам в России.

Где мы побывали

Наша цель — поселок Матросы, Карелия. Проверили: смартфон iQOO Z10 обеспечивает стабильное и точное позиционирование в самых разных условиях.

Необыкновенное место недалеко от Петрозаводска – в поселке Матросы. Husky Moa — здесь лай заменяет будильник, а утро начинается с объятий с собаками. Питомник и центр экспедиций Виктора Симонова, полярника, покорившего Арктику и больше 15 раз дошедшего на лыжах до Северного полюса. В перерыве между своими приключениями он создал в Карелии место, где северная природа встречается с человеческой теплотой.

На ферме живут более 80 собак: сибирские хаски, чукотские ездовые, маламуты, самоеды. Здесь готовят упряжки для маршрутов по Карелии и даже Ледовитому океану – как было с легендарным псом Черке, который дошёл с Симоновым до Канады.

Гостям здесь треккинги, катание на упряжках и душевные разговоры у костра. Здесь не просто используют собак– учатся доверию, выносливости и связи с севером. «Хаски Моа» – не зоопарк и не шоу, а особенная жизнь, в которой человек и собака идут рядом — по снегу, по ветру, по пути к себе.

Но, собственно, вернемся к нашему тесту.

Связь, мессенджеры, работа

iQOO Z10 стал одним из первых смартфонов на базе новейшей платформы Snapdragon® 7s Gen 3, которая делает флагманскую производительность доступной. Смартфон продемонстрировал впечатляющие результаты тестов AnTuTu – 822 705 баллов.

Точка, где интернет обычно умирает, — между Олонецом и Святоозером. Но iQOO цепляется за LTE дольше, чем конкурент с топовым процессором. Мы получаем сообщения, отправляем фото и даже загружаем черновик статьи в Google Docs. Всё быстро и без подвисаний. Telegram, WhatsApp, VK работают стабильно, переключаются мгновенно. Экран 144 Гц делает работу особенно приятной — будто листаешь глянцевый журнал.

Навигатор, который не сдаётся

У iQOO установлен Модуль 5G, Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.2, USB‑С OTG.

Карелия — не место для слабых GPS-модулей. iQOO Z10 уверенно держал маршрут даже в глуши — будь то «2ГИС» или Яндекс. Карты. Спутники ловит стабильно, интерфейс не тормозит, плавно масштабирует и мгновенно перестраивает путь при съезде с маршрута.

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Бонус: игры и развлечения

У iQOO Z10 6,77‑дюймовый AMOLED дисплей, FHD+ (1080 × 2392). Частота обновления — адаптивная 120 Гц (переключается между 60–120 Гц). Экраном можно прекрасно пользоваться и в солнечную погоду.

На ферме Симонова, ближе к ночи, когда все собаки спят, мы запускаем Genshin Impact. Смартфон справляется даже на ультра-настройках. За час — минус 13% заряда. Греется слегка, но в руках не жжётся. YouTube и TikTok тоже идут без задержек.

Батарея: наш герой

У смартфона мощна защита по стандарту IP65 — защита от пыли и струй воды.

10 часов активной дороги — навигация, Bluetooth, мессенджеры, фото, музыка — и только потом уведомление о 20% заряда. Аккумулятор 7300 мАч, действительно, решает сразу много вопросов. Ни один powerbank не понадобился. Зарядка — отличная. От 20% до 100% — чуть больше 30 минут. Реально. Спасибо 120-ваттной системе быстрой зарядки.

Резюме

iQOO Z10 — крайне удачный баланс между динамикой, автономностью и впечатляющим дисплеем. Идеально подходит для активных пользователей, особенно тех, кто ценит долгую работу без зарядки.