Ученые назвали самые умные и самые глупые породы собак

Первое место по уровню интеллекта досталось бельгийским овчаркам малинуа.

Ученые из университета Хельсинки (Финляндия) провели крупнейшее в истории лабораторное исследование интеллекта собак, по результатам которого назвали самые умные и самые глупые породы. Для того, чтобы прийти к этим выводам, специалисты провели серию из десяти когнитивных и поведенческих испытаний. Среди прочего они изучили способности животных считывать жесты людей, решать задачи и запоминать информацию. Ученые также проанализировали итоги тестов тысячи собак различных пород.

В числе «респондентов» оказались представители таких пород, как бордер-колли, бельгийская овчарка, английский кокер-спаниель, немецкая овчарка, золотистый ретривер, лабрадор-ретривер и ряд метисов. Одно из испытаний было призвано выявить, насколько независимы собаки: животные должны были придумать способ, как извлечь еду, спрятанную в запечатанную коробку. В результате ТОП-3 самых умных пород собак оказался следующим:

Первое место: бельгийская овчарка малинуа (35 из 39 очков) — представителей этой породы часто используют полицейские. Второе место: пастушья порода бордер-колли (26 из 39 очков). Третье место: собаки породы ховаварт (25 из 39 очков).

При этом меньше всего баллов в рамках исследования набрали лабрадоры-ретриверы — они показали самые низкие результаты как в решении задач, так и в испытаниях с запретами.

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«У большинства пород есть свои плюсы и минусы. Например, лабрадор-ретривер оказался очень хорош в считывании человеческих жестов, но хуже решает пространственные задачи. А некоторые породы, такие как шотландская овчарка, набрали примерно одинаковое количество очков во всех тестах», — отметила исследователь Саара Джунттила.