Умные устройства для повседневных задач: подборка Russian Traveler

Собрали несколько стильных и полезных вещей, которые сделают вашу жизнь проще и красивее: от смартфонов и умных домашних помощников до носимых гаджетов и аксессуаров.

Умный увлажнитель воздуха с дистанционным управлением

Увлажнитель воздуха PUH 9105 IQ Home

Актуальный вопрос, который встает перед нами каждую осень: как сохранить влажный и чистый воздух после включения сезонного отопления. Самый верный способ – использовать увлажнитель. Ультразвуковая модель PUH 9105 Wi-Fi IQ Home от Polaris эффективно решает проблему сухого воздуха и обладает сразу несколькими плюсами, выделяющими его среди других увлажнителей.

Во-первых, увлажнителем PUH 9105 IQ Home можно управлять дистанционно: с помощью специального приложения или голосовых помощников – Алису и Марусю. Благодаря семи скоростям подачи пара устройство поможет создать микроклимат на все случаи жизни. Функция «теплый пар» подойдет для для детской комнаты, особенно по вечерам, после выхода из ванной. А функция ионизации улучшит качество воздуха (особенно это пригодится людям с аллергией). Для особых случаев можно использовать ароматизацию: например, перед Новым годом можно использовать аромат апельсинов, чтобы создать праздничную атмосферу.

Объем чаши увлажнителя для воды – 5 литров, он способен работать непрерывно 35 часов. Это значит, что его можно включить и буквально забыть на долгое время. Для удобства увлажнитель обладает таймером, на котором можно выставить график работы на целую неделю. А ещё у него есть детский и ночной режимы работы.

Смарт-часы с классическим дизайном

HUAWEI WATCH GT 4 46 мм

Когда-то часы были нужны только для того, чтобы хотя бы немного точнее научиться ориентироваться в вихре времени. Сегодня у нас есть смартфоны, но часы не вымерли и продолжают пользоваться популярностью. Всё потому, что теперь часы могут не только подсказать время (это уже далеко не главная функция любых часов в наши дни), но и сообщать о звонках, и следить за здоровьем, и дополнять образ. При этом такие часы могут меняться вместе с вашим настроением и дресс-кодом – благодаря смене циферблата и ремешков можно каждый раз собирать для себя новый аксессуар.

Недавно на российский рынок вышли HUAWEI WATCH GT 4 — новая серия культовых смарт-часов бренда. Элегантный и изысканный аксессуар создан для людей, которые ценят высокую производительность, комфорт и стиль. Она воплощает в себе философию дизайна «Эволюция классики», которая представляет сочетание старого и нового, объединяя традиции и современность, а также подчеркивает стремление к технологичности, не теряя при этом стилевую составляющую.

HUAWEI WATCH GT 4 могут похвастаться впечатляющим предустановленным набором из 12 новых уникальных циферблатов (а в фирменном магазине циферблатов их ещё 25 000). Такие часы по вашему желанию могут стать как красивым браслетом на запястье в трендовой расцветке или статусным украшением в нейтральных тонах, так и футуристичным гаджетом с яркими акцентами.

От башни до запястья: как часы превратились из громоздкого прибора в модный аксессуар читать

Робот-пылесос с интеллектуальной навигацией

Робот-пылесос Hisense RVCL144AB

Ищете кого-нибудь, кто сделает за вас сухую и влажную уборку в каждом уголке дома? Поручите это первому на российском рынке роботу-пылесосу от Hisense. Модель с дистанционным управлением и интеллектуальной навигацией без лишних вопросов возьмет на себя дела по дому и будет без подзарядки трудиться два с половиной часа – хватит на уборку даже очень просторной квартиры.

Робот-пылесос автоматически регулирует мощность всасывания в зависимости от типа поверхности. Например, на ковре он будет работать с максимальной мощностью 4000 Па, чтобы полностью убрать все загрязнения. На более чувствительном паркете робот-пылесос вернется к стандартным 2000 Па, чтобы не повредить напольное покрытие. О нём он заботится и во время влажной уборки, которая осуществляется с помощью микрофибры и автоматической подачи воды. Контроль подачи воды позволяет не допустить избытка влаги на чувствительных к ней поверхностях, таких как ламинат.

Сверху у этого робота-пылесоса расположен высокоточный лазерный датчик 360°. С его помощью в начале работы он сканирует пространство, определяет расположение предметов и стен. А после этого устройство составляет карту помещения и выбирает оптимальный маршрут, чтобы эффективно справиться с задачей в короткий срок. В Hisense RVCL144AB встроены четыре интеллектуальных режима: уборка отдельного помещения, точечная уборка, уборка вдоль стен и зигзагом. С ними устройство качественно справляется даже с самыми сложными задачами, пока вы занимаетесь своими делами.

Микроволновая печь, которая впишется в любой интерьер

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Samsung MW5000

Может ли микроволновка стать изюминкой интерьера на кухне? Ещё как! Особенно если это яркая и стильная микроволновая печь MW5000 от Samsung. Яркие и оригинальные микроволновые печи – как настоящие произведения искусства – просто созданы для того, чтобы подчеркнуть уют вашей кухни и выразить индивидуальный вкус. Можно выбрать любое цветовое решение: от романтичного розового и свежего мятного до сдержанного серого и классического белого.

С такой микроволновой печью можно не просто быстро разогреть обед, но и с легкостью готовить десерты (с помощью предустановленных режимов Home Dessert), и наслаждаться хрустящей румяной корочкой на блюдах благодаря функции «Разогрев с грилем». А биокерамическое покрытие поможет поддерживать чистоту устройства без особых хлопот.

Инновационный смартфон с отличной камерой

V29 Velvet Red

Инновационный бренд смартфонов vivo официально презентовал новую серию смартфонов V29. Она обладает усовершенствованной Аура подсветкой 2.0, благодаря которой пользователи с лёгкостью смогут снимать портреты студийного качества и запечатлевать яркие моменты из своей жизни. Встроенный автофокус 50 Мп селфи-камеры обеспечивает резкость кадра и делает более чёткими лица на групповых селфи. Смартфон идеально ложится в руку благодаря лучшему 3D‑дисплею в истории V‑серии.

AMOLED‑матрица с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц обеспечивает чёткое изображение кинематографического качества с непревзойдённым эффектом погружения и эффективную защиту зрения.

Смартфоны vivo V29 представлены в цветах «Волшебный синий», «Благородный чёрный» и «Красный бархат». В оформлении эксклюзивного цвета vivo V29 «Красный бархат» использовано антибликовое покрытие с бархатистой поверхностью и уникальное фотохромное стекло, создающее премиальный оттенок, который переливается под лучами солнца.

Электрошвабра для легкой и тщательной уборки

Электрошвабра Kärcher FC 4-4

Уборка стала легкой и приятной в тот момент, когда на смену обычным швабрам пришли электрошвабры. Отличный пример – аппарат FC 4-4 от Kärcher, который работает в двух режимах, и с которым с полов быстро и эффективно исчезнут практически любые сухие и влажные загрязнения. Уборка не потребует больших усилий – с такой электрошваброй не нужно будет переносить ведро, протирать пол шваброй и вручную выжимать тряпку.

И сухую, и влажную уборку можно сделать в один прием: технология сбора крупного мусора позволяет осуществлять влажную уборку без предварительной очистки пола пылесосом. А волосы эффективно собираются с пола с помощью специального встроенного фильтра. Благодаря продолжительной работе от одного заряда аккумулятора (до 30 минут) с его помощью можно без большого труда очистить полы площадью до 90 кв. м. Скорость вращения щеток и расход воды можно регулировать в зависимости от вида напольного покрытия и его загрязненности.

Сменные 4-вольтные аккумуляторы Kärcher Battery Power совместимы со всеми аппаратами Kärcher на платформе Battery Power 4 В. Хорошие новости: до конца года линейка устройств Kärcher на этой аккумуляторной платформе ещё пополнится.

Рюкзак для ноутбука

Рюкзак для ноутбука Delsey Citypak

Стильная и функциональная модель рюкзака для ноутбука Delsey Citypak от всемирно известного французского бренда Delsey – отличный выбор как для путешествий, так и для повседневного использования. С ним можно каждый день ездить на работу, захватить в деловую командировку или взять в отпуск хоть на край света.

Рюкзак выполнен из практичной и экологичной ткани, произведенной из rPET – переработанных пластиковых бутылок. Специальное отделение для ноутбука защитит его от повреждений, а продуманная внутренняя организация и дополнительные внешние карманы позволят держать все необходимое под рукой.

Максимальный комфорт обеспечивают регулируемые лямки и дышащая спинка из 3D сетки. Путешественники особенно оценят наличие умного кармана на спинке Delsey Citypak – он позволяет удобно закрепить рюкзак на ручке чемодана.