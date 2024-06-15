Установлен новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика: 0,305 секунды

Робот корпорации Mitsubishi Electric побил рекорд своего собрата.
Инженеры из корпорации Mitsubishi Electric представили робота TOKUFASTbot, который установил новый мировой рекорд по скорости сборки кубика Рубика. Машина смогла справиться с головоломкой всего за 0,305 секунды и побила предыдущий рекорд – 0,38 секунды, который тоже установил робот от Mitsubishi. Это достижение теперь занесено в Книгу рекордов Гиннесса.
Создатели отмечают, что правила измерения времени на этом видео отличаются от тех, по которым был установлен и зафиксирован мировой рекорд в Книге рекордов Гиннесса, поэтому показания секундомера здесь тоже немного другие.
Прогресс в скорости сборки кубика Рубика роботами впечатляет: в 2009 году рекорд составлял 1 минуту 4 секунды, а через семь лет роботы справлялись меньше чем за минуту. Теперь же новый рекордсмен смог решить головоломку менее чем за треть секунды. Моргнуть не успеешь, а кубик уже собран! Причем буквально: длительность человеческого моргания оценивается примерно от 0,1 до 0,4 секунды.
Робот оснащен алгоритмом распознавания цветов, основанным на собственном ИИ, и механизмом вращения, способным поворачиваться на 90 градусов всего за 0,009 секунды.
TOKUFASTbot, названный в честь главного инженера проекта, обычно используется для помощи в производстве двигателей. Но молодые специалисты компании решили продемонстрировать технические возможности робота, добившись высокой скорости и точности движений.
Однако адаптация TOKUFASTbot для решения кубика Рубика оказалась непростой задачей: изначально робот был слишком быстрым для пластиковой игрушки и постоянно заклинивал головоломку. Потребовались различные настройки и доработки, чтобы с успехом установить новый рекорд.
Что касается простых людей: текущий рекорд по сборке кубика Рубика человеком составляет 3,13 секунды.
Однако не стоит расстраиваться, если вы так не умеете. Сам Эрно Рубик, изобретатель кубика, смог решить свою головоломку только через месяц после создания в 1974 году. Ведь у неё существует более 43 миллионов триллионов возможных конфигураций, с помощью которых нужно прийти к единственно верному результату!