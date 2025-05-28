В движении: тест нового TECNO CAMON 40 Premier 5G

Главное для современного смартфона — гармоничное сочетание нескольких ключевых характеристик, которые делают его по-настоящему удобным и функциональным в повседневной жизни. Смартфон должен быть быстрым, надёжным, иметь длительную автономность, отличную камеру, поддерживать современные технологии. Разбирались почему CAMON 40 Premier 5G справляется с этими задачами отлично. Есть у нового гаджета и своя изюминка: особый режим, который позволяет делать эффектные кадры, снимая объекты в движении.

Смартфон уже давно перестал быть исключительно функциональным устройством, которое берут под определенные задачи: читать почту, снимать фото, играть в игры. Это одновременно и аксессуар, причем такой с которым ты никогда не расстаешься. В этом смысле новый смартфон выделяется на фоне других. Здесь есть, к примеру, рифленое кольцо, какое бывает у профессиональных объективов, деталь вроде маленькая, но запоминается сразу. Оттенки цвета в которых выпускается смартфон – графитовый, он подойдет тем, кто любит классический стиль, а есть еще и более эмоциональный изумрудно-зеленый, заметный издалека.

CAMON 40 Premier 5G предлагает ряд ИИ-функций помощника Ella, упрощающих повседневные задачи. К примеру, одна из этих технологий – AI Call Assistant: обеспечивает шумоподавление во время звонков, перевод разговоров в реальном времени и автоматическое создание кратких резюме звонков. AI Assistant: помогает в планировании, навигации и распознавании изображений. Circle to Search: позволяет выполнять поиск информации, просто обведя интересующий объект на экране. Эти функции делают взаимодействие с устройством более удобным и эффективным.

Важная деталь – рифленая элегантная кнопка действия «One-tap», которая выделена цветом. Работает она так: при двойном нажатии активирует режим FlashSnap (тут можно кастомизировать и поставить наиболее актуальную для себя), а при длительном нажатии — всегда включается только голосовой помощник Ella. Кстати, TECNO стал первым брендом Android-смартфонов в России, реализовавшим AI-кнопку с таким функционалом.

Одна из самых важных, как нам показалось, функций — FlashSnap. Это новый режим в камерах смартфонов CAMON 40, который помогает делать чёткие фотографии даже в движении. Камера сама выбирает лучший момент, чтобы снять, например, прыжок или резкое движение, чтобы снимок не был размытым. Можно быстро открыть камеру специальной кнопкой и сразу начать снимать в этом режиме, не пропуская никаких важных моментов. Есть в смартфоне и технология AI Eraser 2.0: она удаляет нежелательные объекты с фотографий, обеспечивая чистоту кадра. AI Perfect Face улучшает четкость лиц на фотографиях, исправляя закрытые глаза и размытые участки.

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Перейдем, собственно, и к самим камерам. С этим вопросом в Canon 40 Premier 5G разобрались тоже грамотно, всего их четыре и все хороши по-своему.

Основная, 50 Мп (с сенсором Sony LYT-701 и размером пикселя 1.0 мкм) выдает очень качественные снимки и днем и ночью. Ультраширокоугольная камера 50 Мп (собственно, все четыре камеры смартфона имеют эту характеристику) с поддержкой искусственного интеллекта — ИИ корректирует искажения лиц. Есть в CAMON 40 Premier 5G отличная селфи-камера, а еще перископ с мощным трехкратным оптическим зумом (все тоже в 50 Мп)

Оснащен смартфон и очень толковой системой обработки изображения TECNO PolarAce 2.0, которая виртуозно исправляет ошибки человека или освещения, вытягивая максимальное качество из каждого снимка. Отдельный алгоритм Ultra Night Video работает с видео — повышает четкость, убирает шумы и делает эффектную картинку даже при недостаточном освещении.

Базовая деталь любого смартфона — экран, к этому вопросу в TECNO подошли масштабно. Тут не важно, какие именно у вас цели, играете вы в игры или смотрите кино, у CAMON 40 Premier 5G — сверхчеткий AMOLED-экран с разрешением 1.5K, а частота обновления 144 Гц: изображение отличное, плавное и четкое.

Аккумуляторная батарея на 5100 мАч позволяет чувствовать себя вполне себе автономно. Смартфон, кстати, поддерживает ускоренную зарядку.

Итог: TECNO Camon 40 Premier 5G отлично сочетает в устройство, благодаря которому можно делать, действительно, качественные фотографии и видео, а еще у него современный дизайн и высокая производительность в сочетании с отличным экраном.