В Эфиопии нашли мастерскую по изготовлению топоров: ей 1,2 миллиона лет

Всего здесь нашли 578 инструментов.

Международная команда исследователей, в которую вошли специалисты из Испании, Германии и Франции, обнаружили в Эфиопии мастерскую по изготовлению обсидиановых топоров. Возраст находки составляет 1,2 миллиона лет, что делает ее древнейшей в своем роде. Согласно более ранним исследованиям, первые мастерские по изготовлению топоров появились в среднем плейстоцене (от 774 тысяч до 129 тысяч лет назад) в Европе.

Они появлялись по мере того, как изготовление инструментов превратилось в навык. В те времена топоры были многофункциональными — их использовали и как инструменты для рубки, и как оружие.

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Люди древности изготавливали ручные топоры, откалывая кусочки камня для формирования острого края. Получившийся инструмент не имел рукояти — его просто держали в руках. В более ранние времена для изготовления таких топоров применяли кремень — позднее ему на смену пришел обсидиан, разновидность магматического стекла. Даже сегодня обсидиан считается довольно сложным материалом, поскольку плохо поддается обработке.

Открытие на палеолитической стоянке Мелка Кунтуре в Эфиопии началось с обнаружения ручного топора, скрытого в слое отложений. Позже специалисты нашли еще 577 инструментов, 574 из которых были сделаны из обсидиана. Анализ показал, что возраст находок составляет 1,2 миллиона лет. При этом все топоры были изготовлены одинаково, а значит, делались в одной мастерской — древнейшей в своем роде и первой, обнаруженной за пределами Европы.

Ранее сообщалось, что российские специалисты из Центра египтологических исследований РАН (ЦЕИРАН) нашли в Египте древнее захоронение мальчика в окружении 142 собак.