В Египте нашли гробницу фараонов возрастом три тысячи лет

Сооружение, вероятно, предназначалось жене или дочери древнего правителя.

Команда международных специалистов из Высшего совета по древностям (Египет) и Исследовательского фонда Нового Королевства при Кембриджском университете (Великобритания) обнаружила в Луксоре древнюю гробницу фараонов, построенную около трех тысяч лет назад.

Город Луксор расположен на западном берегу Нила, в 650 километрах южнее Каира. Там регулярно проводятся археологические исследования — их итогом стали открытия различных памятников, храмов и гробниц времен фараонов.

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«Обнаруженная в Луксоре гробница может относиться к 18-й династии фараонов Египта, которая правила с 1550/1549 до нашей эры по 1292 год до нашей эры», — заявил генсек Высшего совета по древностям Мостафа Вазири.

По мнению специалистов, найденное сооружение могло предназначаться для жены фараона или его дочери. В перспективе, после получения документации об объекте, эту гипотезу намерены проверить в ходе новых археологических работ. Впрочем, уже известно, что гробница в Луксоре сохранилась плохо — росписи на ней ранее были повреждены наводнениями.

Ранее сообщалось, что 3 300 лет назад неизвестный художник создал древнеегипетский шедевр — фреску, на которой изобразил летящих и сидящих в зеленом болоте птиц. Творение оказалось настолько детализировано, что современные исследователи смогли точно определить конкретные виды вдохновивших художника пернатых.