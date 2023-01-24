В Госдуме хотят выпускать машины из России по заявкам

Предложенные поправки в законодательство касаются грузовиков.

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев разработал поправки, которые обязывают заранее резервировать дату и время проезда автомобилей через границу России. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года. При этом Москвичев пояснил, что законодательная новелла касается лишь грузового транспорта — она связана с тем, что на пунктах пропуска для международных грузовых автомобильных перевозок в России годами возникали пробки по 10-12 километров.

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«Поправка регулирует только грузовые автомобильные перевозки, чтобы люди по 7-8 дней не стояли на границе без туалета, без еды, без всего», — рассказал Москвичев.

Он также подчеркнул, что в поправках речь идет только о коммерческом транспорте — они не затрагивают легковые автомобили или пассажирские автобусы.

Ранее сообщалось, что Федеральная таможенная служба (ФТС) разъяснила российским туристам правила вывоза наличных денег из страны. Россиянам, которые планируют поездки за рубеж, напомнили, что со 2 марта 2022 года временно запрещено вывозить иностранную валюту в наличных, если ее сумма (по официальному курсу ЦБ РФ на дату вывоза) превышает эквивалент 10 тысяч долларов США (686,6 тысячи рублей).