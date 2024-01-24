В NASA представили экспериментальный сверхзвуковой самолет

Он получил наименование X-59.

Новый сверхзвуковой самолет, представленный NASA, был спроектирован так, чтобы минимизировать звуковой удар при превышении скорости звука. Он будет летать со скоростью, в 1,4 раза превышающей скорость звука, и его первый полет запланирован на конец этого года.

Самолет – результат совместных усилий NASA и Lockheed Martin. Проект преследует простую, но амбициозную цель – произвести революцию в авиаперевозках, создав новое поколение коммерческих самолетов, которые смогут путешествовать быстрее скорости звука.

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X-59 Фото: Martin Skunk Works

Сверхзвуковой полет протекает в иных условиях аэродинамики, нежели дозвуковой. Значение скорости звука варьируется в зависимости от плотности воздуха, но на уровне моря она составляет примерно 1224 км/час. Самолеты, преодолевающие звуковой барьер, генерируют ударную волну – звуковые удары оказались одним из главных недостатков сверхзвуковых самолетов прошлых поколений.

Дизайн Х-59 выглядит так, будто он создавался для съемках в научно-фантастическом фильме. Длина самолета – 30 метров, ширина – 9 метров. Тонкий конусообразный нос занимает около трети общей длин. Разработчики надеются, что именно он сможет значительно ослабить ударные волны, создающие звуковой удар.

Если испытательные полеты X-59 позднее в этом году пройдут успешно, то не исключено, что в мире начнется эра более быстрых и простых путешествий.