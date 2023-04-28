В поисках идеального смартфона (кажется, мы его нашли)

Идеальный смартфон – он какой? Важно, чтобы в нем были все нужные тебе функции, много памяти, отличные объективы, мощный процессор, нужно, чтобы батарейка тянула долго. Про главное тоже не забыли – низкая цена. Несбыточная мечта? Ничуть!

Итак, что же мы имеем за 15 990 рублей? Да, именно по такой цене SPARK 10 Pro со 128 памятью уже продается в магазинах.

Начнем, пожалуй, с внешнего вида. Стеклянная матовая задняя панель в сочетании с трехкольцевым дизайном блока камер смотрится дорого, стильно, круто. Помимо основной камеры, здесь также есть вспомогательная AI-камера и двойная вспышка.

Теперь про экран – он у SPARK 10 Pro, прямо скажем, огромный: 6.8 дюйма, да еще и с хорошим разрешением – 2460 на 1080 точек (тут стоит заметить, что у большинства смартфонов в схожем ценовом диапазоне разрешение намного ниже). Посмотреть в дороге кино — идеально.

Перейдем теперь к камерам. Начнем с селфикамеры – она тут выдающаяся: снимает с высоким разрешением в 32 МП, ей в помощь – особая подсветка с тремя уровнями яркости, которая позволяет делать классные кадры, даже когда мало естественного света.

Мелочь, вроде, но приятно: в настройках можно выставить опцию – камера сама делает снимок, если человек в кадре улыбается.

Основная камера – 50 МП, вместе с искусственным интеллектом (который автоматически подстраивается под происходящее в кадре, выравнивает цвета, резкость) она выдает на удивление отличный результат.

Помимо стандартной записи в Full HD, в настройках SPARK 10 Pro есть кинематографический режим, который сделан специально для записи видеороликов для социальных сетей.

Что же касается внутренней начинки – что сразу выделяется на фоне конкурентов: у SPARK 10 Pro за 15 990 стоит рекордные для этого ценового сегмента 8 гигабайт оперативной памяти (многие настольные компьютеры до сих пор продаются с этим объемом).



Еще в смартфоне установлен накопитель на 128 мегабайт — этого вполне хватит для установки всех нужных приложений, игр, архива фото. Кстати, процессор MediaTek Helio G88 в сочетании с оперативной памятью вполне позволяют играть в самые новые игры (пусть не на максимальных настройках, но сам факт!).

Если подводить какой-то итог: в целом, у SPARK 10 Pro конкурентов почти нет. Плюсов тут много: надежный смартфон от проверенного бренда, выдающиеся технические характеристики, которых обычно за эту цену никто не предлагает. Ну и да – очень уж симпатичный внешний вид.