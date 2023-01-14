В США кровавый след привел полицейских к бенгальскому тигренку

Детеныш находился в клетке для собак.

В городе Альбукерке (штат Нью-Мексико, США) полицейские пошли по кровавому следу и нашли клетку с бенгальским тигренком. Стражи порядка выехали по сообщению о стрельбе и нашли человека с огнестрельным ранением в ногу — предположительно, он пострадал от шальной пули. Пока полицейские работали на месте происшествия, в трейлере поблизости раздался еще один выстрел. Патрульные отправились туда и задержали мужчину, вооруженного полуавтоматическим пистолетом.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов заметили кровавый след, который вел в другой трейлер, дверь которого была не заперта. Как оказалось, там в собачьей клетке сидел детеныш бенгальского тигра. Полицейские изъяли его и передали в Департамент природных ресурсов Нью-Мексико.

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В одном из расследований National Geographic отмечалось, что в США в неволе содержится больше тигров, чем осталось в природе по всему миру. Тигрята в этом жестоком бизнесе – настоящая золотая жила.

Ранее сообщалось, что молодая тигрица, которую спасли от гибели в декабре 2021 года, обосновалась в Центре воспроизводства редких видов животных, филиале Московского зоопарка.

Раненого тигренка в декабре 2021 года обнаружил местный рыбак на берегу ключа Черемшаны реки Синегорка в Анучинском районе Приморского края. Он незамедлительно сообщил в охотнадзор: инспекторы отловили малыша и доставили его в центр реабилитации.