В США появится первый в мире завод по производству воздушных такси

Это может положить начало новой эре в авиации.

Производитель электрических самолетов Joby Aviation объявил о своих планах инвестировать до 500 миллионов долларов в развитие нового завода в Дейтоне, штат Огайо, где будет осуществляться массовое производство воздушных такси.

В июне 2023 года компания представила свой первый серийно-представительный прототип – воздушное такси, которое будет вмещать четырех пассажиров и пилота. Аппарат рассчитан на движение со скоростью до 322 км/ч с максимальной дальностью полета около 160 километров и отличается революционно тихим профилем шума, едва слышимым на фоне города.

Эксплуатируя такие самолеты, компания надеется изменить сферу городского транспорта, создав сети совместного использования воздушных перевозок в городах по всему миру. По словам основателя Joby Джо Бена Бевирта, компания стремится получить сертификат Федерального управления гражданской авиации на свой электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). Эта сертификация даст компании право начать коммерческие пассажирские перевозки уже в 2025 году.

Ожидается, что новый завод будет ежегодно поставлять в международный аэропорт Дейтона до 500 самолетов, чего будет достаточно для создания до 2000 новых рабочих мест. Компания также намерена немедленно начать нанимать сотрудников для возобновления производства компонентов самолетов на существующих предприятиях в Дейтоне. Строительство нового производства начнется в 2024 году, а его эксплуатация стартует в 2025 году.

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Компания поддерживает партнерские отношения с Toyota, Delta Air Lines, Intel и Uber.

Дейтон, штат Огайо, считается родиной авиации, поскольку именно здесь жили и работали пионеры авиастроения братья Райт. Они также открыли первый американский завод по производству самолетов в этом районе в 1910 году.