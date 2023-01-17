В США все чаще видят НЛО (некоторым случаям нет научных объяснений)

Специалисты смогли объяснить большинство инцидентов.

Разведсообщество США заявило о росте числа случаев наблюдений неопознанных летающих объектов (НЛО) военнослужащими. По данным нового отчета, который офис директора Национальной разведки опубликовал 12 января, с 2021 года было зафиксировано 366 неопознанных аномальных явлений (НАЯ). Это существенно больше тех 144 случаев, о которых сообщалось в первом отчете. Впрочем, около половины всех случаев получили объяснение — ранее объяснить удавалось лишь один случай.

Так, 26 НЛО оказались беспилотниками, 163 — воздушными шарами или схожими объектами, а шесть назвали простым обманом зрения. В целом, как отметили чиновники, на сегодняшний день нет доказательств сверхъестественного происхождения всех зарегистрированных НАЯ. Однако 171 случай требует дальнейшего анализа — НЛО в них продемонстрировали необычные свойства или потенциальные летные характеристики.

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«Рост числа зарегистрированных наблюдений можно частично объяснить усилиями по дестигматизации темы НАЯ и признанию потенциальных рисков, связанных с полетами и нацбезопасностью», — подчеркивается в отчете.

Ранее сообщалось, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства объявило о создании исследовательской группы, занимающейся НЛО. Теперь в NASA они переименованы в НВЯ — Неопознанные Воздушные Явления. Это сделали для того, чтобы избавиться от стереотипа, связанного с инопланетянами.