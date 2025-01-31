В Японии изобрели антистресс-робота: он ведёт себя как кот

Умилительная повадка кошачьих, когда питомец трется о своего хозяина или домашние предметы головой, имеет название «хэд-бантинг».

Японские изобретатели создали робота, который может имитировать кошачий «бантинг» – то есть мягко бодаться и тереться головой о других людей. Как показали результаты эксперимента, «бодание» робота оказывало на участников успокоительное действие.

Для кошек подобное поведение является важным способом показать любовь и передать свой запах – на их мордочке находятся железы, через которые животное и оставляет пахнущую метку (но люди учуять её не могут). Так наши любимцы устанавливают социальные связи и «помечают» своих хозяев.

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Исследователи из Университета Цукубы создали механизм с гибкой шей. Благодаря регулировке жесткости робот может двигать «головой», создавая подобные бантингу движения – будто настойчивый кот, который пришел получить свою порцию ласки.

Правда, выглядит робот пока довольно странно, так что над дизайном нужно будет поработать.

Внешняя и внутренняя структура второго прототипа. Фото: Yuga Adachi, Fumihide Tanaka / ACM Transactions on Human-Robot Interaction

В эксперименте приняло участие 22 японских студента. Они взаимодействовали с роботом в течение 40 секунд, после чего отметили, что это произвело на них успокаивающий эффект. Психологическое напряжение студентов значительно снизилось, а самочувствие улучшилось. Так изобретатели пришли к выводу, что кошки — и, судя по всему, подобные им роботы — оказывают на нас терапевтическое действие и улучшают качество жизни.