Вещь недели: смартфон-фотофлагман, который станет верным спутником в любых делах

Уже ни для кого не секрет, что смартфон давно перестал быть просто средством связи. С годами требования пользователей растут, и теперь, покупая телефон, они хотят получить вместе с ним качественный фотоаппарат, рабочее устройство, игровой гаджет и просто стильный аксессуар. И у нас есть претендент, который удовлетворит всем этим требованиям.
HUAWEI P60 Pro – долгожданный флагман на EMUI 13.1 с камерой XMAGE, который сразу после своего появления успел возглавить рейтинг камерофонов DxOMark, и неспроста. Рассказываем о смартфоне, с которым можно работать, отдыхать и делать потрясающие снимки.
Основной объектив смартфона получил самую большую в индустрии физическую диафрагму f/1.4 и улучшенный инновационный сенсор RYYB, благодаря чему через объектив проходит максимальное количество света. Это дает возможность делать качественные приближенные к реальности снимки даже в условиях слабого освещения.
Помимо этого, физическая диафрагма f/1.4–f/4.0 автоматически регулируется в зависимости от сценариев съемки. Например, когда в кадре большая компания, камера сама переключается на меньший размер диафрагмы для менее выраженной глубины резкости. Таким образом ни один из участников съемки не останется в расфокусе.
Группа линз телеобъектива также позволяет управлять фокусным расстоянием и регулировать его в зависимости от нахождения объекта – можно четко и качественно запечатлеть как удаленные объекты при большом увеличении кадра, так и близкие небольшие предметы крупным планом в режиме макросъемки.
Помимо больших возможностей камеры, смартфон в цвете «Жемчужина рококо» получил по-настоящему уникальный перламутровый дизайн. Дело в том, что при изготовлении такого переливающегося покрытия использовался натуральный жемчужный порошок, благодаря чему ни один рисунок задней панели не повторяется.
Как и в случае с настоящей морской раковиной, у каждого смартфона свой уникальный узор. Стоит также отметить не только красоту корпуса, но и прочность экрана – изогнутый дисплей с адаптивной частотой обновления 1–120 Гц получил фирменное стекло Kunlun, обеспечивающее высокую устойчивость к падениям с высоты до 1,5 метров.
Чем заняться с таким фотофлагманом?
- Взять на вечернюю прогулку по Москве
Благодаря автоматической регулировке диафрагмы камера смартфона подстраивается под любые условия съемки. При тусклом освещении камера сама переключится на более широкую диафрагму, что позволит захватить большее количество света – снимки на закате и в свете фар и фонарей получатся четкими и детализированными.
- Взять в поездку на природу
Красота природы многогранна, и при ближайшем рассмотрении по-настоящему удивительна – уникальные узоры листьев деревьев, бархатистые лепестки цветов и пушистые шмели, устроившиеся в бутонах, спокойная гладь воды и блики солнца, играющие на поверхности. Благодаря управлению и регулировке фокусного расстояния на HUAWEI P60 Pro можно делать четкие снимки как удалённых, так и близких объектов, и запечатлеть каждую деталь.
- Развлечься во время длительного перелета
О чем точно не хочется думать во время долгих изнурительных полетов? Пожалуй, в первую очередь о том, чем себя занять. Зачастую смартфон становится единственным напарником и главным центром развлечений, и важно, чтобы зарядка не подвела. С новым смартфоном таких проблем не будет: он оснащен батарей емкостью 4815 мА*ч и поддерживает быструю проводную зарядку, благодаря которой зарядить телефон наполовину можно всего за 10 минут. Так что если заметили, что смартфон уже практически сел, а посадка еще даже не началась, все что будет необходимо – ближайшая розетка и 10 минут времени, а дальше вас ждет спокойный перелет с просмотром фотографий или запасенных в дорогу фильмов на ярком изогнутом экране.
- Использовать в работе
Совместное использование устройств в работе становится все популярней, так как отвечает главному профессиональному требованию современности – многозадачности. Смартфон можно подключить к ноутбуку для создания «Суперустройства» и воспользоваться такими удобными функциями, как «Мультиэкран» или бесшовное перетаскивание файлов с одного устройства на другое.