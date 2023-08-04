Вещь недели: смартфон-фотофлагман, который станет верным спутником в любых делах

Уже ни для кого не секрет, что смартфон давно перестал быть просто средством связи. С годами требования пользователей растут, и теперь, покупая телефон, они хотят получить вместе с ним качественный фотоаппарат, рабочее устройство, игровой гаджет и просто стильный аксессуар. И у нас есть претендент, который удовлетворит всем этим требованиям.

HUAWEI P60 Pro – долгожданный флагман на EMUI 13.1 с камерой XMAGE, который сразу после своего появления успел возглавить рейтинг камерофонов DxOMark, и неспроста. Рассказываем о смартфоне, с которым можно работать, отдыхать и делать потрясающие снимки.

HUAWEI P60 Pro

Основной объектив смартфона получил самую большую в индустрии физическую диафрагму f/1.4 и улучшенный инновационный сенсор RYYB, благодаря чему через объектив проходит максимальное количество света. Это дает возможность делать качественные приближенные к реальности снимки даже в условиях слабого освещения.

Помимо этого, физическая диафрагма f/1.4–f/4.0 автоматически регулируется в зависимости от сценариев съемки. Например, когда в кадре большая компания, камера сама переключается на меньший размер диафрагмы для менее выраженной глубины резкости. Таким образом ни один из участников съемки не останется в расфокусе.

Группа линз телеобъектива также позволяет управлять фокусным расстоянием и регулировать его в зависимости от нахождения объекта – можно четко и качественно запечатлеть как удаленные объекты при большом увеличении кадра, так и близкие небольшие предметы крупным планом в режиме макросъемки.

HUAWEI P60

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Помимо больших возможностей камеры, смартфон в цвете «Жемчужина рококо» получил по-настоящему уникальный перламутровый дизайн. Дело в том, что при изготовлении такого переливающегося покрытия использовался натуральный жемчужный порошок, благодаря чему ни один рисунок задней панели не повторяется.

Как и в случае с настоящей морской раковиной, у каждого смартфона свой уникальный узор. Стоит также отметить не только красоту корпуса, но и прочность экрана – изогнутый дисплей с адаптивной частотой обновления 1–120 Гц получил фирменное стекло Kunlun, обеспечивающее высокую устойчивость к падениям с высоты до 1,5 метров.

HUAWEI P60 Pro

Чем заняться с таким фотофлагманом?