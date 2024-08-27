Вперед к знаниям: полезные гаджеты для нового учебного года

Мы сделали подборку устройств к началу учебных занятий. С их помощью школьники и студенты смогут не только успешно справляться с домашними заданиями, но и развивать свои хобби.

Рабочее место, которое всегда под рукой

Беспроводные наушники Baseus Bowie MA20

Наушники-вкладыши нужны не только, чтобы скрасить дорогу по пути в школу. Сегодня без них никуда и на онлайн-занятиях, и в изучении иностранных языков. На эту роль подойдут беспроводные наушники Baseus Bowie MA20. Большие динамики обеспечат насыщенный, детализированный звук. Функция активного шумоподавления снизит уровень шума до – 48 дБ, так что можно полностью сосредоточиться на содержании урока. Четыре микрофона отфильтруют посторонние звуки и четко передадут голос.

Девайс подключается к другим устройствам по Bluetooth 5.3, гарантируя быстрое, стабильное соединение без помех и низкое энергопотребление. Зарядный футляр позволит наушникам работать 38 часов в автономном режиме, так что ими можно пользоваться, не беспокоясь о необходимости дополнительной подзарядки. Благодаря водонепроницаемости IPX6 устройство не боится активных тренировок. Учеба, спорт и отдых вместе с Baseus Bowie MA20!

Ноутбук DIGMA PRO Fortis

Центром любой активности, будь то учеба или развлечения, непременно должен стать ноутбук. DIGMA PRO Fortis с 14.1” FHD экраном подарит яркую картинку со стабильной цветопередачей. Процессор Intel Core i5 и 8 ГБ оперативной памяти позволят комфортно работать над школьными проектами и презентациями, бороздить просторы интернета и даже играть в компьютерные игры. SSD на 512 ГБ позволить сохранить все докдады и сериалы.

Устройство оснащено веб-камерой с разрешением 2 МП и двумя микрофонами, так что ваш ребенок сможет при необходимости удаленно заниматься с репетитором.

Батарея емкостью 4000 мАч обеспечит непрерывную работу в течение всего дня, так что не придется зависеть от ближайшей розетки. Устройство поддерживает высокоскоростное подключение по Wi-Fi и Bluetooth v5.1. Благодаря предустановленной ОС Windows 11 Pro за ноутбуком можно работать сразу после покупки.

Беспроводная клавиатура Оклик 845М

Тем, кто любит тишину библиотек или же предпочитает держать свое рабочее место в чистоте, предлагаем обратить внимание на беспроводную клавиатуру Oklick 845М. На корпусе устройства расположено 78 клавиш, которые выдерживают до 50 млн нажатий. Модель подойдет для студентов, работающих над докладами, рефератами и дипломными работами.

Клавиатура легкая, весит 0,48 кг, и компактная, так что ее удобно брать в библиотеку или коворкинг. Благодаря беспроводному подключению ее можно быстро убирать со стола и освобождать себе пространство под другие задачи при необходимости.

Оклик 845M поддерживает два вида подключения: сопряжение по Bluetooth v5.0, а также по радиоканалу 2.4 ГГц. Устройство позволит набирать текст на смартфонах и планшетах – для этого в конструкции предусмотрен специальный держатель. Теперь студенту не обязательно всегда носить с собой ноутбук или искать доступ к стационарному ПК.

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Для домашнего уюта

Ручной пылесос Hyundai HYV-S7970

Самое время приучать своего ребенка к помощи по дому, и пылесос Hyundai HYV-S7970 сделает эту задачу гораздо проще. Благодаря удобному форм-фактору ручным пылесосом комфортно управлять, он не застревает из-за проводов и позволяет быстро провести уборку. Мощность до 210 Вт и пылесборник 470 мл помогут легко справиться с любыми загрязнениями, от линолеума до матраса.

Для разных поверхностей в комплекте имеется сразу 3 дополнительных насадки: для пола, мебели и для труднодоступных мест.

Сенсорное управление располагается прямо на рукоятке и позволяет выбрать один из трех уровней мощности всего одним касанием. Пылесос выдерживает до 50 минут автономной работы, чего должно хватить для полной очистки вашей квартиры. Аккумулятор мощностью 2200 мАч заряжается от 3 до 4 часов. Удобное настенное крепление позволяет сэкономить место в доме и делает хранение пылесоса значительно проще.

Для разных поверхностей в комплекте имеется сразу 3 дополнительных насадки: для пола, мебели и для труднодоступных мест.

Сенсорное управление располагается прямо на рукоятке и позволяет выбрать один из трех уровней мощности всего одним касанием. Пылесос выдерживает до 50 минут автономной работы, чего должно хватить для полной очистки вашей квартиры. Аккумулятор мощностью 2200 мАч заряжается от 3 до 4 часов. Удобное настенное крепление позволяет сэкономить место в доме и делает хранение пылесоса значительно проще.

Планетарный миксер Starwind SPM 4171

Если же ребенок больше тянется к готовке, можно приобрести планетарный миксер SPM 4171 от Starwind. Преимущество такого миксера в широкой возможности для реализации рецептов, от выпечки до разных блюд. Высокая мощность 1200 Вт и шесть режимов скорости позволяют работать с любыми ингредиентами, в том числе с густыми массами. Все это миксер делает практически без шума, а резиновые ножки-присоски предотвращают вибрацию.

Планетарное движение подразумевает равномерное перемещение и по кругу, и вокруг своей оси, благодаря чему насадка миксера перемешивает содержимое и в центре чаши, и по бокам.





Чаша на 7 литров позволяет готовить сразу на большое количество людей. В комплекте идут три дополнительных насадки для разных сценариев. Стильный серебристый корпус из алюминия отлично впишется в дизайн вашей кухни.

Для путешествий

Кнопочный телефон Xenium X240

Отличным вариантом для основного или дополнительного телефона станет кнопочная модель. Сейчас большинство из них обладают необходимыми для пользователя функциями: звонками, СМС — в любой ситуации можно быть уверенным, что ребенок не останется без связи. Одним из таких телефонов является новый двухсимочный Xenium X240.

Добавьте сюда компактность и по-настоящему впечатляющую автономность: благодаря запатентованной технологии Xenium, телефон держит заряд почти 48 дней. А значит, можно не носить с собой пауэрбанк и кучу зарядных устройств. Такой практичный гаджет подойдет не только школьнику, но и путешественникам (удобно, что можно поставить вторую сим-карту), дачникам с грибниками или автомобилистам.





