Вперёд и с песней: новинки в мире музыкальных гаджетов

Музыка — верный спутник в любых наших странствиях. Она способна превратить долгую дорогу в приятное приключение и наполнить яркими красками даже самый обычный маршрут. Рассказываем об аудиодевайсах, которые понравятся как путешественникам, так и домоседам.

Элегантность и комфорт: HUAWEI FreeBuds 6

Наушники HUAWEI FreeBuds 6

Эти наушники с полуоткрытым дизайном в форме капли не только обеспечивают высокое качество звука, но и становятся стильным аксессуаром. Доступные в трех цветах (фиолетовом, черном и белом), они дополнят любой дорожный образ благодаря блестящей поверхности с непроводящей вакуумной металлизацией.

Эргономичная форма HUAWEI FreeBuds 6, разработанная на основе анализа десятков миллионов данных о строении ушей, обеспечивает комфорт даже при длительном ношении — важное качество для долгих перелетов или переездов. Наушники буквально вкладываются в ушную раковину, не вызывая дискомфорта.

Излучатель с плоской диафрагмой обеспечивает чистое звучание высоких тонов, насыщенные средние частоты и глубокие басы, создавая полное погружение в музыку независимо от того, где вы находитесь — в шумном аэропорту или на тихом пляже.

Яндекс Станция Стрит: Алиса в походе

Первая портативная умная колонка Яндекса создана специально для активных путешественников. Её можно взять на пикник, в поход, на пляж или просто на прогулку по новому городу.

Главная особенность колонки — голосовое управление музыкой доступно через Bluetooth, даже без интернета. Когда руки заняты фотоаппаратом или картой, это особенно удобно. При наличии сети (через Wi-Fi или точку доступа на смартфоне) колонка превращается в полноценного AI-ассистента, который подскажет интересные места поблизости, расскажет об истории города или поможет с переводом. Вы можете просто попросить Алису включить любимый трек для пикника, поставить таймер для планки, узнать прогноз погоды или даже получить совет, как разжечь костер.

Аккумулятор на 3300 mAh обеспечивает до 12 часов работы, а быстрая зарядка добавляет еще 4 часа всего за полчаса — идеально для активного дня. Защита от пыли и воды, съемный ремешок с карабином делают колонку надежным спутником в любых условиях. В путешествии с детьми Станция Стрит развлечет их играми, а взрослым поможет узнать прогноз погоды или рецепт местной кухни.

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Кинотеатр дома: Hisense HT Saturn

Hisense HT Saturn

Эта беспроводная акустическая система с 13 динамиками и мощным сабвуфером (общая мощность 720 Вт) создает эффект полного погружения, превращая любую комнату в настоящий кинозал и перенося вас с домашнего дивана во влажные тропики из документального фильма, экшн-сцену любимого боевика или в фантастические миры видеоигр. Hisense HT Saturn наполняет пространство плотным, детализированным звуком – от тихого шепота до громовых басов, позволяя услышать каждый шорох

Главное преимущество — простое беспроводное подключение. Четыре колонки и автономный сабвуфер можно расставить без путаницы кабелей, а поддержка Wi-Fi и Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное соединение с любыми устройствами. Особенно ценна функция калибровки звука под особенности помещения — где бы вы ни находились, система адаптируется к акустике пространства. Минималистичный дизайн гармонично впишется в любой интерьер, а возможность настенного крепления расширяет варианты размещения.

Компактность без компромиссов: soundcore Space One Pro

soundcore Space One Pro

Эти премиальные наушники – настоящая находка для путешественников благодаря инновационной складной конструкции. Одним движением они превращаются в компактный «пончик», занимая вдвое меньше места в багаже.

Впечатляет и автономность: до 40 часов работы с активным шумоподавлением и до 60 часов – без него. Даже в долгом путешествии (например, в походе без доступа к зарядке) вы не останетесь без музыки. Четырехступенчатая система шумоподавления надежно отсекает посторонние звуки, позволяя полностью погрузиться в любимые треки или фильм.

Интересная функция – автоматическое приглушение музыки при разговоре. Начав беседу с попутчиком или бариста в кафе, вы не пропустите ни слова, а после завершения диалога воспроизведение возобновится само. Водонепроницаемый чехол в комплекте защитит наушники от непогоды и повреждений в дороге – ещё один плюс для тех, кто не представляет себе путешествий без музыки.