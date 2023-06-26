Выбор Russian Traveler: техника и гаджеты

Полезные вещи на любой вкус.

1 Робот-пылесос PVCR Wave 15 WI-FI IQ Home Aqua

В чем смысл: тратить меньше времени на поддержание порядка в доме. Прибор оснащен комбинированным контейнером для одновременной сухой и влажной уборки, что существенно экономит время. Навигационная система Gyroinside строит точный маршрут уборки так, что чтобы ни один уголок не остался без внимания.

Пылесос функционирует в нескольких режимах: точечная уборка, вдоль стен, по автоматическому или случайному маршрутам.

Кроме того, устройство оснащено фильтром HEPA 12, который улавливает микрочастицы пыли. Еще плюс: приложение Polaris IQ Home позволяет управлять гаджетом с телефона или смарт-часов. Через него можно настроить расписание уборки по дням и часам, интенсивность силы всасывания, скорость подачи воды или выбрать тип уборки.

2 Стиральная машина Hisense WF3S7021BW

Машина с функцией пара обеспечивает качественную стирку, удаляет микробы и неприятные запахи, а также препятствует образованию складок на одежде.

За равномерное распределение моющего средства и бережное отношение к белью отвечает барабан Snowflake, дизайн которого выполнен в виде снежинок. А программа самоочистки избавит машину от грязи и бактерий благодаря высокотемпературной обработке.

Таймер отсрочки позволяет запустить стирку в удобное время, например, ночью, когда стоимость электричества ниже. При этом благодаря мощному, но тихому инверторному мотору посторонние шумы не нарушат ваш сон. Кроме того, стоит отметить возможность добавить забытую вещь уже во время стирки, поставив процесс на паузу.

Компания Hisense создает передовые стиральные машины премиум-класса.

Преимущества стиральных машин серии 3S: во-первых, стиральные машины Hisense серии 3S оснащены большим светодиодным дисплеем для удобного управления параметрами стирки.

Во-вторых, несмотря на небольшие размеры, стиральные машины Hisense серии 3S способны справиться с 6-7 кг белья за цикл.

В третьих, предусмотрена программа быстрой стирки, которая длится всего 15 минут. Это позволяет экономить время и электроэнергию.

3 Газонокосилка Greenworks GD40LM16X

Реклама

Полноценная альтернатива инструменту с питанием от сети или бензиновому. Газонокосилка выполняет две функции: сбор травы в травосборник и мульчирование. Высота скашивания имеет 5 ступеней регулировки, для удобства регулировка производится одной ручкой, расположенной на деке у переднего колеса.

Дека газонокосилки выполнена из ударопрочного пластика, устойчивого к попаданию посторонних предметов, таких как небольшие камни. Работа от Li-ion аккумулятора 40V совместимого с 50+ моделями инновационного садового инструмента из линейки Greenworks 40V. Батарейный отсек имеет увеличенный размер для установки аккумулятора большой емкости на 8А*ч. На инструмент предоставляется расширенная гарантия 3 года.

4 Наушники HUAWEI FreeBuds 5

На наш взгляд, у HUAWEI FreeBuds 5 классный дизайн. Дизайнеры говорят, что вдохновлялись формой застывших капель закаленного стекла (так называемых капель принца Руперта), возникших во время разработки стекла Kunlun.



А еще у наушников трехкомпонентная архитектура. Что это значит на деле? Динамик, батарея и плата управления работают отдельно в разных частях наушников, что обеспечивает комфортное прослушивание для пользователей, более высокую скорость зарядки и улучшенные акустические характеристики.

Еще достоинства: персонализированное звучание за счет широкодиапазонного адаптивного эквалайзера.

Благодаря встроенному алгоритму адаптивный эквалайзер может перейти от 100 Гц к 2000 Гц в течение 2 секунд.

При этом наушники учитывают структуру вашего ушного канала, статус ношения и уровень громкости, чтобы отрегулировать звук именно под вас.