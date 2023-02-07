Зачем в Израиле сделали биоробота с усиками саранчи

Разработку планируют использовать при диагностике заболеваний.

Специалисты из Тель-Авивского университета (Израиль) создали робота с интегрированным биологическим датчиком — усиками саранчи. Их установили между двумя электродами, производящими уникальный электрический сигнал в ответ на запах. Затем данные посылаются на компьютер и там обрабатываются при помощи машинного обучения.

«В конечном счете мы пытались создать робота с обонянием, который сможет различать запахи и определять их местонахождение в пространстве», — рассказала один из авторов изобретения Нета Швил.

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Ее коллега Бен Моаз отметил, что подобные биогибридные роботы могут диагностировать заболевания и применяться в медицине. Кроме того, их может использовать полиция для поиска взрывчатых веществ. «Мы впечатлены открывшимися возможностями», — подчеркнул Моаз.

Ранее сообщалось, что китайские ученые совершили прорыв в робототехнике, создав робота, который может «переключаться» между жидким и металлическим состояниями. Это позволяет ему перемещаться в самых сложных условиях и преодолевать различные препятствия без ущерба для прочности.