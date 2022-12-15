Тибетские монахи помогут российским ученым познать феномен искусственного сна

В такой сон планируется погружать космонавтов для долгих полетов.

Отряд тибетских буддистских монахов-исследователей из восьми человек начал работу вместе с российскими учеными. Медитативные практики монахов должны помочь специалистам изучить возможность погружения космонавтов в искусственный сон. Об этом сообщил замдиректора по научной работе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Юрий Бубеев.

По словам Бубеева, монахов в отряд отбирали при помощи собеседований: так были определены кандидаты — по одному из каждого монастыря. А добро на эту работу дал сам Далай-лама. Отряд монахов уже пригласили для обучения в МГУ, Институт мозга, Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии и в ИМБП. Там им прочитали лекции по исследованию мозгового обеспечения высшей нервной деятельности и сознания. Что касается самих монахов, то российские ученые намерены изучить электрическую активность их мозга в ходе разных видов медитаций.

«Наиболее интересны для нас практики индукции необычных, измененных состояний сознания. Такие состояния достигались многочасовыми медитациями, сенсорной депривацией, монотонией, глубокой концентрацией. Это было уже ближе к интересующим нас состояниям сознания, благодаря которым человек может изменять скорость метаболизма, вводить себя в определенные ресурсные состояния», — объяснил Бубеев.

Реклама

Впрочем, специалист отметил, что психотехнологии сами по себе не способны решить проблему гибернации в длительном космическом полете. Поэтому итоговая технология будет представлять собой комбинацию разных методов. А когда ученые научатся вводить космонавтов в искусственный сон, еще предстоит выяснить, как он будет влиять на память, работоспособность и когнитивные способности экипажа.

Ранее сообщалось, что японские ученые нашли гены «хорошего сна» при помощи экспериментов на мышах.