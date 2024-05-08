Тихоходка-подросток с Сейшел помогла российским учёным

Благодаря анализу этой особи учёные из СПбГУ подтвердили гипотезу о появлении тихоходок в Африке

Зоологи Санкт-Петербургского государственного университета проанализировали особь тихоходки-подростка с Сейшельских островов и по молекулярным данным определили, что она относится к широко распространенному тропическому виду, но наиболее близка к особям из Юго-Восточной Азии.

Как рассказали ученые СПбГУ, это открытие подтверждает гипотезу о том, что некоторые виды тихоходок были принесены в Африку океаническими пассатами. Результаты исследования опубликованы в журнале Biological Communications.

Кто такие тихоходки? Тихоходки — известные с XVIII века микроскопические беспозвоночные размером около миллиметра, которые отличаются своими адаптивными свойствами. Например, они могут «засыпать» на необходимое время, благодаря чему способны вынести самые суровые условия, в том числе пребывание в открытом космосе. Как правило, эти беспозвоночные живут и размножаются во мхах, питаются клетками водорослей и других растений, а также микроскопическими животными, обитающими рядом.

До настоящего времени слабо изученными остаются тихоходки тропической зоны. Ученые СПбГУ получили образец мха с Сейшельских островов, в котором удалось обнаружить один экземпляр полностью сохранившейся неполовозрелой тихоходки. Изучение именно этого образца помогло зоологам Университета подтвердить гипотезу о заселении тихоходками тропической Африки.

«Нам удалось определить конкретный вид найденной тихоходки по молекулярным данным. Обычно сделать это только по одному экземпляру довольно сложно, но нам, видимо, повезло. Наша находка — это "подросток", не взрослая особь, а значит, некоторые характерные морфологические признаки еще не успели развиться, поэтому без использования молекулярных методов определить ее было бы просто невозможно», — рассказал автор исследования, старший преподаватель кафедры зоологии беспозвоночных СПбГУ Денис Туманов.

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Молекулярные данные показали, что эта тихоходка относится к широко распространенному тропическому виду. Однако ранее на территории Сейшельских островов этот вид никто из ученых не находил. Изучение митохондриального генома показало, что полученный образец принадлежит к отдельной ветке и представляет собой уникальный случай.

Анализ генов показал, что экземпляр наиболее близок к тихоходкам, распространенным в регионах Юго-Восточной Азии: в Индонезии и на Тайване, и отличается от африканских представителей.

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По словам учёных, что это лишний раз подтверждает гипотезу о том, как такие тихоходки попали в Африку. Согласно ей, «высохшие» тихоходки были принесены пассатами – ветрами, которые в тропиках постоянно дуют с востока на запад. Вероятно, часть из них осталась в океане, часть сгорела от ультрафиолета, попав в высокие слои атмосферы, но некоторые экземпляры могли долететь до Африки и Сейшел.

Зоологи СПбГУ входят в число немногих научных групп в мире, занимающихся изучением тихохдок. Ранее они обнаружили четыре новых вида тихоходок и три новых для России вида, которые до того встречались только в других странах.

Пресс-служба СПбГУ