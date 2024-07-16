Точка на карте: древний «Глаз дракона» в Норвегии. Как он появился?

Природный объект удивительной формы расположился на северо-западном побережье Норвегии, обрастая легендами вокруг его происхождения.

Отрешенные и таинственные Лофотенские острова сами по себе могут побороться за звание идеальных декораций к любым фантастическим книгам и сериалам. А популярная среди туристов впадина на пляже Утаклейв, известная как «Глаз дракона», прочно связывает это место с огнедышащими ящерами из легенд.

В углублении размером примерно полтора метра в ширину расположился валун, который на фоне белого песка и водорослей порождает неизбежные ассоциации со зрачком фантастического существа, и при этом меняет цвет в зависимости от сезона и освещения.

Но учёные не видят в «глазе» ничего удивительного – и уж точно фантастического. Для них причудливое образование является просто ямой с валуном, появившимися из-подо льда около 16 000 лет назад во время периода дегляциации — то есть освобождения поверхности Земли от покровов льда.

Пляж Утаклейв на закате Фото: Alex Berger / Flickr

Отступление Фенноскандинавского ледникового щита, который некогда покрывал Скандинавию, часть Северной Европы и России, обнажило метаморфическую горную породу гнейс, до этого спящую подо льдами. Именно гнейс с её переливающимися полосами разноцветных минералов и придает камню такой сказочный вид.

«Глаз дракона — это природный объект, который, скорее всего, образовался под большим Фенноскандинавским ледяным щитом, возможно, во время последнего ледникового периода», — поясняет Фрэнсис Шантель Никсон из Норвежского университета науки и технологий.

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По словам учёного, оледенение может привести к образованию так называемых p-форм (пластическим форм) в результате эрозии коренной породы. К таким p-формам и относится «глаз».

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«P-формы создаются талой водой, полной абразивных осадков», – рассказывает Никсон, отмечая, что потоки талой воды под высоким давлением способны «вылепить из коренной породы гладкие углубления» разных размеров и форм.

Замедление бурного потока воды осадило самые грубые отложения на дне выбоины, словно запирая их внутри. Именно так и мог сформироваться необычный валун, похожий на зрачок фантастического зверя.

В России тоже есть немало «драконьих» мест. Вспомнили некоторые из них: Остроконечный мыс Дракон острова Огой, Байкал.

острова Огой, Байкал. Останцы «Город дракон ов» близ села Чистоводное, Приморский край.

ов» близ села Чистоводное, Приморский край. Пляж «Яйца дракон а», Териберка, Мурманская область.

а», Териберка, Мурманская область. Долгие горы в Оренбургской области напоминают могучий хребет спящего дракон а.

а. Пик Зуб Дракон а, Ергаки, Красноярский край.