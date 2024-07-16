Точка на карте: древний «Глаз дракона» в Норвегии. Как он появился?

Природный объект удивительной формы расположился на северо-западном побережье Норвегии, обрастая легендами вокруг его происхождения.
Отрешенные и таинственные Лофотенские острова сами по себе могут побороться за звание идеальных декораций к любым фантастическим книгам и сериалам. А популярная среди туристов впадина на пляже Утаклейв, известная как «Глаз дракона», прочно связывает это место с огнедышащими ящерами из легенд.
В углублении размером примерно полтора метра в ширину расположился валун, который на фоне белого песка и водорослей порождает неизбежные ассоциации со зрачком фантастического существа, и при этом меняет цвет в зависимости от сезона и освещения.
Но учёные не видят в «глазе» ничего удивительного – и уж точно фантастического. Для них причудливое образование является просто ямой с валуном, появившимися из-подо льда около 16 000 лет назад во время периода дегляциации — то есть освобождения поверхности Земли от покровов льда.
Отступление Фенноскандинавского ледникового щита, который некогда покрывал Скандинавию, часть Северной Европы и России, обнажило метаморфическую горную породу гнейс, до этого спящую подо льдами. Именно гнейс с её переливающимися полосами разноцветных минералов и придает камню такой сказочный вид.
«Глаз дракона — это природный объект, который, скорее всего, образовался под большим Фенноскандинавским ледяным щитом, возможно, во время последнего ледникового периода», — поясняет Фрэнсис Шантель Никсон из Норвежского университета науки и технологий.
По словам учёного, оледенение может привести к образованию так называемых p-форм (пластическим форм) в результате эрозии коренной породы. К таким p-формам и относится «глаз».
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«P-формы создаются талой водой, полной абразивных осадков», – рассказывает Никсон, отмечая, что потоки талой воды под высоким давлением способны «вылепить из коренной породы гладкие углубления» разных размеров и форм.
Замедление бурного потока воды осадило самые грубые отложения на дне выбоины, словно запирая их внутри. Именно так и мог сформироваться необычный валун, похожий на зрачок фантастического зверя.
В России тоже есть немало «драконьих» мест. Вспомнили некоторые из них:
- Остроконечный мыс Дракон острова Огой, Байкал.
- Останцы «Город драконов» близ села Чистоводное, Приморский край.
- Пляж «Яйца дракона», Териберка, Мурманская область.
- Долгие горы в Оренбургской области напоминают могучий хребет спящего дракона.
- Пик Зуб Дракона, Ергаки, Красноярский край.