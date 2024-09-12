Три древних инфекции, которые до сих пор наводят страх на человечество

Эти заболевания не раз меняли ход истории и всё еще представляют для нас опасность.

Мир до сих пор не оправился от пандемии COVID-19, которая, по разным оценкам, унесла жизни от 7 до 20 млн человек. Однако история человечества помнит еще более трагические события, которые оставили след на века. Врачи-инфекционисты рассказали о катастрофических эпидемиях неизлечимых на тот момент болезней, которые выкашивали население целых городов и стран, а иногда даже становились причиной заката цивилизаций.

Чума

Название этой страшной болезни до сих пор ассоциируется с бедой. Чума – это инфекция, передающаяся человеку от животного. Возбудителем является «чумная палочка» (бактерия Yersinia pestis), которая обитает в организмах грызунов, диких и домашних животных.

Первой зафиксированной пандемией чумы стала Юстинианова чума (она разгорелась в 541-750 годы, во время правления Юстиниана I). Её происхождение связывают с Египтом, откуда она распространилась на восток Средиземноморья, Европу и Ближний Восток. Тогда одна из самых разрушительных болезней в истории человечества унесла жизни около 50 млн человек (примерно четверть населения планеты). Пандемия охватила всю цивилизованную территорию того времени и проявлялась в виде отдельных эпидемических вспышек в течение последующих двух столетий.

«Чума Юстиниана в VI веке была основной причиной упадка Римской империи. В этот период в странах Средиземноморья вымирали целые города, а население восточной части Римской империи сократилось более чем вдвое», – рассказывает профессор Юрий Лобзин, академик РАН и главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава РФ, заслуженный деятель науки РФ, директор ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА»

Вторая европейская пандемия середины XIV века — «Черная смерть» — стала еще более губительной и разрушительной. Придя из Азии, она охватила сразу несколько континентов и унесла жизни около трети населения Старого Света. «Черная смерть» появилась в Золотой Орде, откуда через Крым и Константинополь по торговым путям разошлась по Европе, а затем проникла и в Россию.

Чума, 1805 год. Перо и акварель поверх графитного карандаша на бумаге. Музей изящных искусств, Бостон. Фото: Lluís Ribes Mateu / Flickr

Третья пандемия — Азиатская чума — началась в 1855 году в китайской провинции Юньнань. Она прибыла с корабельными крысами в Индию, а затем распространилась на Северную и Южную Америку, Африку и Юго-Восточную Азию, погаснув только к 1920-м. В одной Индии она унесла жизни 12,5 млн человек.

Несмотря на достижения современной медицины, чума до сих пор не побеждена: в мире ежегодно регистрируется около 2,5 тыс. новых случаев заболевания.

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Менингит

Греческий ученый Гиппократ был первым, кто описал симптомы менингита – он обратил внимание на признаки, которые могли говорить о воспалении оболочки мозга. Первые же древние вспышки этой страшной болезни были зафиксированы античным медиком и философом Аретеем и древнеримским врачом и ученым Цельсом. Происхождение недуга долгое время оставалось неизвестным. Сложно было даже сойтись в названии: одни называли эту болезнь «тонущим тифом», другие окрестили её «пятнистой лихорадкой».

XVIII и XIX века стали важной вехой в лечении менингита. Швейцарские врачи Гаспар Вассо, Андре Мэтти и Элиза Норс описали происхождение эпидемического менингита, а затем Генрих Квинке детализировал технику его диагностики. Это позволило существенно продвинуться в сторону борьбы с заболеванием.

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Впервые вспышка менингита в современном понимании была зафиксирована в Женеве в 1805 году. Вскоре после этого было описано еще несколько случаев в Европе и США. Угроза стала по-настоящему серьёзной в XX веке: в Нигерии и Гане болезнь унесла множество жизней. Менингококковый менингит распространен в Африке и сегодня – практически каждый год на этом континенте заболевают от 25 до 200 тысяч человек.

«Менингококковая инфекция является серьезной проблемой общественного здравоохранения во многих странах мира, – отмечает Роман Полибин, главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава РФ, заместитель директора по научной работе Института общественного здоровья им. Ф. Ф. Эрисмана Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова МЗ РФ Роман Полибин.

«По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире регистрируется около 300-500 тысяч случаев менингококкового менингита, из которых примерно половина заканчивается смертельным исходом. Наибольшее количество случаев заболевания наблюдается в так называемом „менингитном поясе“ Африки, который простирается от Сенегала на западе до Эфиопии на востоке», добавил эпидемиолог.

Молодая девушка получает прививку MenAfriVac против менингококковой бактерии в Буркина-Фасо в рамках кампании по иммунизации. Фото: World Health Organization

Малярия

Малярия, или болотная лихорадка, оставила свой отпечаток на истории и культуре многих народов – считается, что её жертвами пали фараон Тутанхамон, святой Августин и лорд Байрон. Первые упоминания о малярии встречаются ещё в 2 700 году до нашей эры в истории Древнего Китая. Там же было открыто первое известное лекарство — кингао, или полынь однолетняя. Это средство считается эффективным при борьбе с самой опасной формой болезни — тропической малярией.

А вы знали? О малярии упоминается в египетских медицинских папирусах и в работах древнегреческих врачей – Гиппократа и Эмпедокла. На Руси о болезни тоже знали — её называли «бледнухой», «трясухой» и «мертвячкой».

«В I веке н. э. тропическая малярия появилась в северном Средиземноморье, и это привело к запустению поселений в южной части Апеннинского полуострова, которые до того очень успешно развивались на протяжении почти тысячи лет», – рассказывает профессор Юрий Лобзин.

«Из-за малярии эти районы Северной Италии оставались покинутыми и заброшенными чуть ли не до начала XX века. Именно тропическая малярия с момента проникновения на европейский континент в начале новой эры явилась причиной быстрого упадка греческой цивилизации. Вот каково влияние инфекционных заболеваний».

Малярия по сей день считается одной из серьёзных проблем для медицины. Хотя она встречается преимущественно в тропических странах, заразиться ею можно и в других регионах. В мире ежегодно заболевают от 300 до 500 миллионов человек более чем в 100 странах мира – а количество смертельных исходов от тропической малярии среди детей от 5 лет превышает миллион.

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Инфекции —вечные спутники человечества — пережили тысячелетия, адаптируясь к изменениям окружающей среды и приспосабливаясь к новым условиям. Вирусы и бактерии постоянно мутируют, что делает их более устойчивыми к вакцинам, лекарствам и собственному иммунитету человека. Но медицина тоже не стоит на месте — благодаря научному врачебному сообществу против этих трех древних заболеваний сегодня есть вакцины, позволяющие обеспечить защиту здоровья и жизни.