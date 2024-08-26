Три неожиданных заболевания, которые провоцирует кондиционер

Кондиционер — незаменимый помощник в жаркие летние месяцы, но он же может стать источником опасности для здоровья.

Дело не только в изменении качества воздуха в помещении, но также в микроорганизмах и вирусах, которые могут поселиться внутри устройства, а затем, проникнув в организм, вызвать серьезные заболевания.

«При использовании кондиционеров можно заразиться различными инфекциями: бактериальными, грибковыми, вирусными», – поясняет Людмила Катанахова, кандидат медицинских наук и главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Югры (ХМАО).

«Риски выше при отсутствии грамотной обработки кондиционера (дезинфекции) и смены фильтров, а также при постоянном использовании. Кроме того, лучше использовать кондиционеры с увлажнением воздуха», – пояснила эксперт.

Вот несколько заболеваний, к которым может привести отсутствие должного ухода за кондиционером:

Синусит – воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух и полости носа. Может быть вызвано вирусами (в 90-98% случаев) и бактериями (в 2-10% случаев). Выделяют три вида заболевания: острый (длится 2-4 недели, протекает с ярко выраженными симптомами); подострый (длится от 4 до 12 недель, тяжело поддается лечению) и хронический (длится более 12 недель). При отсутствии лечения воспалительный процесс из носовой пазухи может распространиться в другие ткани и органы. По статистике, до 15% взрослого населения во всем мире страдает этим заболеванием, а у детей оно встречается еще чаще.

По статистике, до 15% взрослого населения во всем мире страдает этим заболеванием, а у детей оно встречается еще чаще. Менингит — воспаление оболочек головного и спинного мозга, которое может провоцировать серьезные долгосрочные последствия для здоровья и приводить к инвалидности. Одна из самых частых его причин — бактерия Neisseria meningitidis, вызывающая менингококковую инфекцию. Более чем в половине случаев тяжелой генерализованной формы этой инфекции возможен летальный исход в течение суток. Возбудители менингита передаются преимущественно воздушно-капельным путем, а в 2020 году британские ученые в ходе исследования обнаружили микроорганизмы, вызывающие его, в автомобильных кондиционерах.

Болезнь легионеров (легионеллез) — острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является бактерия Legionella pneumophila. Она обитает в пресной воде и часто обнаруживается в закрытых резервуарах и системах кондиционирования. В таких условиях патоген активно размножается и может распространяться по помещениям с током воздуха. Выделяют две основные формы легионеллеза: лихорадку Понтиака, при которой симптомы напоминают простуду или грипп, и воспаление легких (пневмонию). Свое название болезнь получила благодаря первой вспышке – на съезде ветеранов Американского легиона в Филадельфии в 1976 году.

«Инфицирование легионеллезом и аспергиллезом [спектр заболеваний, вызываемых грибами рода Aspergillus] может спровоцировать развитие пневмонии, особенно у лиц с иммунодефицитом», — уточняет Катанахова.

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Разумеется, в использовании кондиционера есть большие плюсы. Это устройство защищает от теплового удара, снижает вероятность возникновения приступов астмы, улучшает качество сна и повышает работоспособность.

Однако рост заболеваемости некоторыми болезнями в летнее время происходит именно из-за пребывания в кондиционируемых помещениях. Почему это происходит?

Во-первых, кондиционер снижает влажность воздуха, высушивая слизистую оболочку носа и дыхательных путей, что ослабляет естественную защиту организма от вирусов и бактерий.

Во-вторых, кондиционер часто работает в замкнутом цикле, не позволяя свежему воздуху проникать в помещение, что может привести к нехватке кислорода и ослаблению иммунитета.

В-третьих, при недостаточной очистке в фильтрах кондиционера аккумулируются пыль, аллергены, вирусы, бактерии и грибки.

Как правильно ухаживать за кондиционером?

Чтобы использование кондиционера не несло вред, необходимо соблюдать несколько правил:

Как минимум раз в год перед началом жаркого сезона стоит проводить обслуживание охлаждающих систем. Специалист путем отбора проб воздуха или смыва с поверхностей кондиционера сможет определить наличие плесени и других опасных микроорганизмов – просто протереть корпус устройства в ходе уборки недостаточно, поскольку нежеланные «жильцы» прячутся глубоко внутри. Даже тем, кто может похвастаться крепким здоровьем, не рекомендуется включать кондиционер на весь день и «выкручивать» прохладу на максимум. Оптимальным считается уровень +21-23 градуса, при этом разница с температурой за окном должна составлять не более 5-7 градусов. Необходимо давать кондиционеру отдохнуть, иногда проветривая помещение естественным образом. Даже в самые жаркие дни, когда открытые окна не помогают охладить комнату, приток воздуха с улицы повышает его качество в помещении.