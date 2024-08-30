Туринская плащаница – святыня или подделка?

Старинный артефакт, почитаемый католиками и православными как святыня, продолжает вызывать о его возрасте даже спустя столетия после находки.

Для многих верующих туринская плащаница (льняное полотно с изображением мужчины в полный рост) является почитаемой святыней. Удивительный артефакт был впервые замечен во Франции в 1353 году, а сейчас хранится в соборе Святого Иоанна Крестителя в Турине (Италия). Многие православные и католики верят, что именно в эту ткань завернули тело Иисуса Христа после смерти.

Однако в исследовании 1988 года учёные использовали радиоуглеродный анализ и определили, что плащаницу можно отнести к средневековому периоду (с 1260 по 1390 год). Результаты этого исследования и раньше подвергались критике, но в новом анализе выводы 1988 года разгромили по всем фронтам. Статья была опубликована в журнале Heritage в 2022 году, но привлекла широкое внимание научного сообщества только сейчас.

Используя метод широкоугольного рентгеновского рассеяния (WAXS), чтобы проверить структуру деградации плащаницы, руководитель группы Либерато Де Каро из Института кристаллографии в Италии пришёл к выводу, что ткань гораздо старше. Учёный настаивает, что артефакту не может быть всего несколько сотен лет, потому что материал деградировал слишком сильно – это бы значило, что все шесть столетий плащаница хранилась при максимально высоких температурах.

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Де Каро верит: если допустить, что артефакту действительно две тысячи лет, то состояние плащаницы говорит о том, что в течение последних 1300 лет она должна была храниться в более умеренной атмосфере при температуре 20-22.5 °C и влажности воздуха 75–55%. А затем реликвия могла быть перевезена в Европу. Учёный даже осмелился сравнить части ткани с образцами от 55-74 лет нашей эры, взятыми во время осады Масады (Израиль), чтобы найти схожесть.

Конечно, эти выводы основаны только на анализе хранения плащаницы, уточняет Де Каро, но даже такие смелые заверения могут вызвать новую волну споров среди учёных. Кстати, прежние работы о плащанице с участием Де Каро не всегда встречали поддержку научного сообщества.