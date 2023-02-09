У американца появился ирландский акцент из-за редкой формы рака

При этом он никогда не был в Ирландии.

Редкая форма рака простаты заставила 50-летнего мужчину внезапно заговорить с акцентом, очень похожим на ирландский. В медицинской литературе есть только два других сообщения о раке, вызывающем синдром иностранного акцента (FAS). Это первый случай, конкретно связанный с раком простаты.

FAS – это необычное расстройство речи, которое может вызвать у человека внезапный «иностранный» акцент по неизвестной причине. Синдром чаще всего связан с инсультами или черепно-мозговыми травмами.

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Самый известный случай произошел с жительницей Норвегии в 1941 году, которая получила травму головы во время бомбардировки Осло. Несколько месяцев спустя она начала говорить с немецким акцентом.

Гораздо реже встречаются случаи, связанные с какими-либо опухолями. На самом деле, в медицинской литературе есть только два других примера. Согласно исследованию, опубликованному в 2008 году, женщина в возрасте 60 лет начала говорить с другим, неизвестным акцентом после того, как ее рак молочной железы дал метастазы в мозг. В аналогичном случае 50-летняя итальянка с опухолью головного мозга внезапно начала говорить в другом ритме и с другой мелодичностью.

Несмотря на внимание, уделяемое историям, в которых у людей внезапно появляется определенный иностранный акцент, в большинстве случаев FAS представляет собой общие изменения в воспроизведении речи, которые нельзя легко связать с каким-либо конкретным географическим регионом.

Недавний случай с мужчиной из США, у которого диагностирован рак простаты, является редким примером изменения голоса с узнаваемым акцентом. Мужчина не имел ирландского происхождения и даже никогда не был в Ирландии. Тем не менее, всего через 20 месяцев после того, как ему поставили диагноз «метастатический гормоночувствительный рак простаты», он начал говорить с южным ирландским акцентом.

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В отличие от предыдущих сообщений, у этого пациента изначально не было заметных опухолей в головном мозге, хотя некоторые из них действительно возникали по мере прогрессирования болезни.

Врачи подозревают, что FAS у этого пациента был результатом редкого паранеопластического неврологического расстройства, которое возникает, когда рак вне головного мозга вызывает иммунный ответ, который может воздействовать на нервную систему.

Несмотря на химиотерапию и облучение, рак пациента продолжал быстро прогрессировать. Мужчина до самой смерти сохранял ирландский акцент.