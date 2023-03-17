У анкилозавра нашли необычный голосовой аппарат: он похож на птичий

Забудьте про рев динозавров из «Парка юрского периода» – этот анкилозавр, скорее всего, звучал совсем по-другому.

Чрезвычайно редкое открытие окаменелого голосового аппарата возрастом 80 миллионов лет, принадлежащего бронированному динозавру, показывает, что он вряд ли мог производить устрашающие звуки. Напротив, скорее анкилозавр мог звучать похоже на некоторых современных птиц.

Pinacosaurus grangeri – приземистый бронированный анкилозавр, обнаруженный в Монголии в 2005 году. Он оказался первым динозавром, у которого нашли фрагменты сохранившегося до наших дней голосового аппарата. Изучив его, палеонтологи пришли к выводу, что вокализация этого толстокожего динозавра была гораздо более тонкой и мелодичной, чем можно было предположить для такого мощного зверя.

В начале триасового периода – примерно 250 миллионов лет назад – архозавры разделились на две большие группы: из первой произошли разные динозавры, птерозавры и птицы, а из второй появились крокодилы, аллигаторы и прочие их родственники, ныне вымершие.

Большинство животных издают звуки с помощью специально приспособленных органов. У млекопитающих для этого, например, приспособлены голосовые связки – эластичные мембраны в гортани. У крокодилов, млекопитающих и амфибий для производства звуков тоже приспособлена гортань. В отличие от млекопитающих, у птиц отсутствуют голосовые связки. У них вместо всего этого есть сиринкс, который расположен в основании трахеи. Звук издается с помощью вибраций тимпанальных мембран (стенок сиринкса) и козелка, когда через сиринкс проходит поток воздуха.

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Чтобы оценить диапазон звуков, которые мог издавать анкилозавр P. grangeri, исследователи изучили две части его окаменелой гортани и сравнили их со структурами в голосовых аппаратах современных птиц (единственных оставшихся в живых настоящих динозавров) и рептилий.

Исследователи обнаружили, что у P. grangeri был очень большой перстневидный хрящ (кольцеобразный кусок хряща, участвующий в открытии и закрытии дыхательных путей) и две длинные кости, которые использовались для регулировки его размера.

Это анатомическое устройство, вероятно, означало, что древнее травоядное животное было способно производить множество звуков, включая урчание, ворчание, рев и, возможно, даже чириканье. И делать это так, что слышно его было издалека.

Тем не менее маловероятно, чтобы анкилозавры чирикали или издавали мелодичные трели с переливами, как современные птицы – главным образом потому, что они были намного крупнее и имели совсем другие голосовые механизмы. Но схожести аппаратов это не отменяет.

«Очень трудно даже предположить, как именно звучал пинакозавр, потому что это, вероятно, совершенно новый голосовой орган, который издавал свой собственный характерный звук. Я думаю, что веселое птичье пение в этом случае маловероятно, несмотря на функциональное сходство с сиринксом. Я скорее представляю низкий рокот и ворчание», – Джеймс Наполи, палеонтолог позвоночных из Музея Северной Каролины.

Ученые заявили, что их будущие исследования будут сосредоточены на сужении возможного диапазона вокализации P. grangeri при поиске других образцов, которые могут содержать сохранившиеся гортани или даже сиринкс.